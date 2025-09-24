Inicio MEDIO ORIENTE Presidente de Líbano exigió ante la ONU «el fin de la agresión israelí»

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el “cese inmediato de la agresión israelí” en su país.

Aoun calificó la presencia de Israel a lo largo de la frontera sur de Líbano como una carga para la estabilidad del país y exigió el “retiro completo de las tropas de Las Fuerzas de Defensa de Israel”.

“Esto se logrará con la ayuda del mandato otorgado a la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), trabajando en coordinación con el Ejército libanés, durante un período transitorio, para imponer paz y estabilidad. En este contexto, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron la decisión de renovar el mandato de la FINUL, para ayudarnos a alcanzar una paz y estabilidad duraderas”, declaró Aoun durante su intervención del martes.

El 27 de noviembre de 2024, un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que puso fin a más de un año de guerra, estipuló que las armas en el sur de Líbano deberían estar únicamente bajo control estatal, y permitió que Las Fuerzas de Defensa de Israel actuaran contra amenazas inminentes del grupo terrorista.

Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra personal y activos de Hezbolá, la mayoría en el sur del Líbano, aunque también ha intervenido más al interior del país, incluido el Valle de Beqaa, bastión del grupo respaldado por Irán.

Aoun también instó a “reactivar una nueva vía política, destinada a encontrar una solución justa y permanente al conflicto palestino, basada en las decisiones de la comunidad internacional y en el principio de una solución de dos Estados, asegurando el derecho de ambos a una existencia segura y digna, según lo votado por su Asamblea General con la mayoría de 142 de 164 Estados, en la Declaración de Nueva York”.

