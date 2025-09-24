Netanyahu asegura a intendente de Eilat mejoras en la defensa aérea tras ataque de dron hutí

Itongadol.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo hoy una conversación con el intendente de Eilat, Eli Lankri, tras el ataque de un dron lanzado por los hutíes yemeníes que impactó en la ciudad del sur, dejando más de 20 personas heridas, de las cuales dos se encuentran en estado grave y hospitalizadas. La mayoría de los afectados sufrió lesiones por metralla, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom.

Netanyahu subrayó que “cualquier ataque contra las ciudades de Israel será respondido con un golpe severo y doloroso contra el régimen hutí, tal como se ha demostrado en el pasado”, reafirmando la política de represalia ante agresiones externas.

Se trata del segundo dron que logra penetrar en Eilat en menos de una semana. El 18 de septiembre, otro UAV hutí impactó contra un hotel de la ciudad, provocando un incendio, aunque sin víctimas, y generando alarma entre residentes y turistas en uno de los principales destinos turísticos del país.

Según el despacho del primer ministro, Netanyahu comunicó al intendente que ya ha mantenido conversaciones con el alto mando de Las Fuerzas de Defensa de Israel para reforzar las defensas aéreas de Eilat, incluyendo la revisión de protocolos de alerta y la optimización del despliegue del sistema Iron Dome en la zona.

Las autoridades locales, en coordinación con las fuerzas de rescate, continúan evaluando la zona afectada y solicitando a los residentes y visitantes que eviten acercarse al área mientras se completan las tareas de seguridad y limpieza.

El ataque se produce en un contexto de tensiones regionales crecientes, donde los hutíes yemeníes han lanzado varios drones contra territorio israelí en las últimas semanas, generando preocupación por la seguridad de las ciudades del sur y la protección de la población civil.