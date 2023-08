Para evitar la guerra, Israel debe actuar

Itongadol.- (Por Meir Ben Shabbat – Jewish News Syndicate) »La actividad y presencia de Hezbollah en la valla fronteriza, la postura operativa pasiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la falta de despliegue completo de medios tecnológicos crearon una situación en la que el secuestro de los soldados era sólo cuestión de tiempo», expresó la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset -el Parlamento israelí- tras la Segunda Guerra del Líbano, desencadenada cuando el grupo terrorista chií secuestró a dos soldados israelíes.

Es difícil no ver las similitudes entre lo que ocurrió entonces, hace casi exactamente 17 años, y la realidad que se desarrolla hoy, especialmente a la luz de las imágenes que muestran a terroristas con pasamontañas moviéndose libremente tan cerca de la frontera y observando a Israel sin ni siquiera un atisbo de temor.

Aunque los funcionarios de seguridad israelíes subrayaron que estos operativos nunca traspasaron la frontera y no representaban ningún peligro, esto no es nada tranquilizador. Además, tales declaraciones no hacen más que reforzar la sensación de que el efecto disuasorio se inclinó en favor de Hezbollah.

El aluvión de provocaciones de Hezbollah está directamente relacionado con la confianza cada vez mayor de su Secretario General, Hassan Nasrallah. No sólo intensificó sus amenazas públicas, sino que también agravó la situación en la frontera al tratar de forzar las cosas con Israel. Aunque no es seguro que busque un estallido, lo que está muy claro es que se volvió menos cauto a la hora de evitarlo.

Nasrallah percibió la oportunidad de cambiar el equilibrio como resultado de la profunda crisis interna en Israel y el enfoque de contención de las IDF, que considera una prueba de que el gobierno israelí no quiere entrar en una confrontación militar.

Basándose en esta premisa subyacente, modificó gradual y sistemáticamente las restricciones que tuvo que aceptar a lo largo de los años, al tiempo que reforzaba su posición dentro del Líbano.

La conducta de Hezbollah a lo largo de la frontera norte sirve a su objetivo de optimizar su posición operativa en caso de que estallen las hostilidades, con especial énfasis en la preparación de una incursión terrestre en Israel.

La forma en que Israel reaccionó hasta el momento a las provocaciones no hizo más que animar al grupo e incluso a subir un escalón. Ante esta realidad, Israel no tiene más remedio que actuar de forma que obligue a Nasrallah a vencer sus impulsos.

Israel debe seguir construyendo la barrera a lo largo de la frontera en lugar de mostrar moderación ante estas provocaciones, que tienen por objeto hacer la vida más difícil a las tropas israelíes.

El estamento de seguridad israelí debe preparar planes procesables -incluidos los secretos- que, una vez ejecutados, muestren a Nasrallah que Israel no tolerará más esa conducta y le recuerden lo alto que fue el precio la última vez que se lanzó a una desventura (es decir, la Segunda Guerra del Líbano de 2006).

Al igual que las acciones de Nasrallah conllevan el riesgo de desencadenar una guerra, también lo hacen las respuestas de Israel. Aunque ninguna de las partes quiere seguir ese camino, debemos prepararnos para tal escenario.

El capítulo del informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa que trata de las lecciones de la Segunda Guerra del Líbano termina con una advertencia contra «el retorno a una situación en la que una decisión estratégica legítima, como la aplicación de una política de contención, lleve a las IDF a la parálisis y la inacción»

«Israel puede aplicar un enfoque táctico prudente que sea más proactivo, pero que no llegue a renegar completamente de la política de contención», concluye el informe. Estas palabras tienen mucho sentido en la actualidad