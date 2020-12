Opinión. La mayor victoria de Jared Kushner fue la paz en Medio Oriente

Por Paul Bedard, columnista de Washington Secrets

De todos los problemas que el presidente Trump le arrojó al asesor principal Jared Kushner, el desarrollo de un plan de paz para Medio Oriente fue el más difícil, una victoria que ha eludido a las administraciones durante años.

Para el consejero judío, llevar la paz a Israel era algo personal. Y cualquier victoria proporcionaría a la administración un legado eterno en la región y el mundo.

Ignoró las burlas de los ex funcionarios de la administración cuando tomó un camino diferente y reservado, como lo había hecho en varios otros proyectos.

“Si busca la definición de un objetivo imposible en el diccionario, la gente dice paz en Medio Oriente. Es casi una metáfora de la imposibilidad”, dijo a Secrets.

Kushner elaboró un plan que tuvo un gran impulso económico y de prosperidad, y aunque muchos en Washington lo ignoraron, se ha arraigado en la región.

Y sentó las bases para los Acuerdos de Abraham, que han llevado a cuatro antiguos enemigos (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos) a firmar acuerdos de paz con Israel.

“Adoptamos un enfoque muy diferente, y esto no es una reprimenda de los demócratas, es una reprimenda de quizás más gente de política exterior que ha venido antes porque son republicanos y demócratas, y durante años, hicieron este baile y no obtuvieron resultados. Entonces, esas fueron las personas que me criticaron más fuerte por hacer las cosas de manera diferente a como lo hacían. Yo estaba como, ‘Espera, ¿quieres que logre un resultado diferente al que obtuviste, pero quieres que haga exactamente lo mismo que tú?’”, dijo.

Joel Rosenberg, autor de bestsellers, editor de All Israel News y All Arab News, y diplomático itinerante, calificó a Kushner como uno de «los agentes de paz en Medio Oriente más innovadores y exitosos de la historia».

Le dijo a Secrets: “Cuatro acuerdos árabes de normalización con Israel en cuatro meses suenan a ficción, como algo sobre lo que escribiría en una de mis novelas. Pero Trump y Kushner realmente lo lograron. Pasé toda la semana pasada en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy en Bahréin toda esta semana y puedo informar de primera mano que los altos funcionarios del gobierno, los líderes empresariales y los capitalistas de riesgo en ambos países y en Israel están absolutamente encantados con los Acuerdos de Abraham».

El historiador presidencial Doug Wead, que entrevistó extensamente a Kushner para su libro Inside Trump’s White House, dijo que la clave del éxito diplomático de Kushner fue su relación con Trump.

“Fue el presidente quien aprovechó la mente fértil y estratégica de Kushner y dio a sus planes libertad y tiempo para que emergieran. Y es este conocimiento el que impide que los medios de comunicación informen sobre esta notable historia. Saben muy bien que darle crédito a Jared Kushner es darle crédito a Donald Trump”, dijo.

Wead afirmó que Kushner eventualmente será reconocido por historiadores imparciales.

“Puede que su trabajo no sea reconocido por los medios hostiles actuales, irritados por sus éxitos, pero los historiadores del futuro pueden algún día comparar lo que ha logrado con Henry Kissinger o John Foster Dulles u otros gigantes diplomáticos”, destacó.

Kushner, en nuestra entrevista, hizo a un lado los elogios por su trabajo en Medio Oriente.

“Creamos algo que crecerá durante generaciones. Cambiará la dinámica de la región. Cambiará los cálculos del mundo. Con suerte, conduce a menos conflictos, y cuanto más conectividad económica hay entre países, más personas tienen oportunidades de vivir una vida mejor”, expresó.

Y, agregó Kushner: «Creo que ha cambiado fundamentalmente el curso de la región y del mundo, y estoy muy, muy orgulloso del papel que hemos podido desempeñar para ayudar a lograrlo».