Netanyahu y el Príncipe de los Emiratos Árabes Unidos acuerdan reunirse tras la aprobación del tratado

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder de facto de los Emiratos Árabes Unidos han acordado reunirse en un futuro próximo, según anunció el lunes la oficina del primer ministro. Más temprano, su gobierno dio la aprobación inicial a un histórico tratado entre los países.

Netanyahu y el Príncipe Heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan hablaron durante el fin de semana y acordaron reunirse «pronto», según un resumen del diálogo proporcionada por la Oficina del Primer Ministro.

La conversación fue la primera entre los dos desde que se anunció el acuerdo para normalizar los lazos entre los estados el 13 de agosto.

Over the weekend, I spoke with my friend, UAE Crown Prince Sheikh @MohamedBinZayed . I invited him to visit Israel. He invited me to visit Abu Dhabi.

El mensaje no especificó donde se llevaría a cabo la reunión, pero Netanyahu dijo que esperaba con interés recibir una delegación de alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos en Israel.

Esta sería «una visita recíproca» después del viaje del 31 de agosto a Abu Dabi de una delegación israelí encabezada por el Asesor de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat.

During a phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, we discussed strengthening bilateral ties and examined prospects for peace and the need for stability, cooperation and development in the region.

