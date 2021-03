Netanyahu recibió al flamante embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo su primera reunión con el flamante embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohammad Mahmoud Al Khajah. «Estamos cambiando Medio Oriente, estamos cambiando el mundo», dijo el primer ministro al embajador, según un comunicado de la oficina del mandatario.

Reunidos en Jerusalem, los funcionarios discutieron el potencial para desarrollar proyectos bilaterales y regionales en una amplia gama de áreas, según la información oficial.

También asistió a la reunión el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat, y otros altos funcionarios israelíes.

«Me alegró mucho reunirme hoy con el Primer Embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Muhammad al-Khajah. ¡Estamos cambiando el Medio Oriente, estamos cambiando el mundo!», manifestó Netanyahu a través de Twitter.

I had the pleasure of meeting with Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. We discussed UAE-Israeli relations and bilateral cooperation in combating the COVID-19 pandemic. I thank the Prime Minister for the warm welcome I have received in Israel. pic.twitter.com/YIG1rqOwpz

— Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 2, 2021