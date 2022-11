Mundial. Irán coordinó con Qatar suprimir a la oposición

AJN/Itongadol.- Las autoridades iraníes trabajaron con Qatar para suprimir cualquier expresión contra el régimen en la Copa Mundial de la FIFA en curso en el Estado del Golfo, según documentos filtrados por el grupo de piratas informáticos Recompensa negra.

Los documentos fueron captados por Recompensa negra después de infiltrarse en los sistemas de la agencia de noticias Fars y compartirlos con la agencia de noticias Iran International antes de ser publicados en el canal de Telegram del grupo.

El comandante del Basij, Gral. Ghasem Ghoreyshi, le dijo a un reportero de Fars en la grabación filtrada que Qatar había proporcionado una lista de los iraníes que habían comprado boletos para los partidos y señaló que 500 personas conocidas por su actividad contra el régimen estaban en la lista.

Qatar tuvo algunos acuerdos con Irán, incluido un acuerdo para no permitir que las personas mencionadas ingresasen al país y otro acuerdo para evitar que Irán Internacional ingresase al país.

Iran International anunció a mediados de noviembre que Qatar había revocado el permiso para que sus reporteros y equipo cubrieran la Copa del Mundo sin dar una explicación.

El Estado del Golfo también acordó evitar símbolos contra el régimen, como el lema «Mujer, libertad, vida» y la antigua bandera iraní con un león y un sol que fue reemplazada después de la Revolución Islámica, según Ghoreyshi.

A los fanáticos iraníes que intentaron traer el emblema del león y el sol o eslóganes de las protestas que arrasan Irán se les impidió ingresar a los estadios e incluso la policía los detuvo, según Iran International.

El funcionario de Basij también señaló que se vendieron 15.000 entradas a israelíes.

«Los qataríes tienen una buena relación con nosotros y su motivación es buena», dijo Ghoreyshi, quien agregó, sin embargo, que el Estado del Golfo prometió ciertas cosas a Irán, pero no las cumplió.

El funcionario del Basij declaró que Irán intentó convencer a Qatar de que proporcionara boletos para que 2.000 oficiales del Basij fueran a los partidos, pero no lo hizo, aunque luego se proporcionaron varios boletos para que los oficiales del Basij «ayudaran» en los juegos.

El Basij planeó instalar tiendas de campaña donde los equipos están estacionados para distribuir alimentos y artículos promocionales, dijo Ghoreyshi en la grabación.

La Agencia de Noticias Fars informó el viernes que un grupo de piratas informáticos había «quitado el sitio web de la Agencia de Noticias Fars fuera de su alcance durante unos minutos».

Poco antes de la declaración de Fars, el grupo Recompensa negra publicó una declaración con una captura de pantalla del sitio pirateado llamando a la agencia de noticias una «compañía difundidora de lodo».

El grupo advirtió que «difundir mentiras, difundir rumores, crear casos y escribir y trabajar en contra del pueblo de Irán tiene un castigo severo».

«La mayoría de los hechos negros de todos y cada uno de los empleados oficiales y colaboradores no oficiales de la compañía de lodo Fars están hoy en nuestro poder con todos los detalles y damos esta advertencia a otros devoradores de raciones del IRGC y los mulás de que les esperan días oscuros y difíciles. Iremos por ustedes uno por uno».

La filtración incluyó tres documentos además de la grabación, incluidos dos documentos relacionados con la cobertura de la Copa del Mundo y un documento que enumera los usuarios de la red de la agencia de noticias.

En uno de los documentos, funcionarios de medios advirtieron que los atletas han tomado medidas para «legitimar» las protestas que arrasan Irán, advirtiendo que la posibilidad de acciones de protesta durante la Copa del Mundo «debe tomarse en serio y manejarse con mecanismos calculados».

Los funcionarios de medios recomendaron amenazar con expulsar a los jugadores del equipo por cualquier «comportamiento no profesional» o «acciones no convencionales como no cantar el himno, entrevistas con medios antirrevolucionarios, usar cinta negra, etc.»

«Acciones serias» contra las acciones recientes de algunos atletas que apoyaron las protestas también podrían usarse como un «disuasivo», señalaron los funcionarios en el documento filtrado.

«Los funcionarios del Ministerio de Deportes y las federaciones deben dejar de lado la mentalidad de apaciguamiento», se lee en el documento.

Los funcionarios recomendaron que las «medidas punitivas y disuasorias» se publiquen solo en «medios no oficiales» y se mantengan fuera de los canales de medios oficiales.

El documento también incluía una recomendación para mantener a los jugadores alejados de los iraníes que no son partidarios del régimen y que los lugares de reunión de estas personas deberían ser «seguidos y actuados».

En otro documento, llamado «Plan de operaciones de la Copa del Mundo», los autores señalaron que el aumento de los iraníes que desean la derrota de la Selección Nacional del país y una indiferencia social hacia los partidos muestran un «cambio en la situación».

Los funcionarios señalaron la posibilidad de consignas o pancartas que apoyen las protestas en la Copa del Mundo, así como el reciente apoyo a los manifestantes por parte de atletas iraníes.

Los funcionarios advirtieron que la inacción con respecto a la situación actual y la incapacidad de entusiasmar a la sociedad iraní sobre la Copa del Mundo «pueden conducir la atmósfera hacia la realización de los objetivos del enemigo».

Los funcionarios recomendaron crear un contenido positivo para aumentar la solidaridad y la unidad social. Los funcionarios también recomendaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome las «medidas necesarias» a través de los canales diplomáticos para «minimizar las amenazas ambientales de la Copa del Mundo» y exigir la eliminación de cualquier expresión contra el gobierno iraní.

El grupo Recompensa negra ha publicado una serie de documentos oficiales que ha recuperado pirateando agencias iraníes desde que estallaron las protestas en todo el país en septiembre.

Este mes, el grupo publicó cientos de gigabytes de documentos que recuperó de los servidores de los proyectos petroleros de South Pars, el Cuartel General de Construcción de Khatam-al Anbiya, controlado por el IRGC y la Organización de Cultura y Comunicación Islámica.

El grupo también publicó a fines de octubre cientos de gigabytes de documentos del programa de energía nuclear de Irán.

El grupo apareció a fines de septiembre, pirateando la Fundación de Vivienda de la Revolución Islámica.