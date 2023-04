Muere el segundo miembro del IRGC tras los ataques de Israel a Siria

Itongadol.- Irán confirmó el domingo que un segundo miembro de su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había muerto a causa de las heridas sufridas en un presunto ataque aéreo israelí en Siria a primera hora del viernes.

«Meqdad Meqdani fue herido durante el ataque sionista en la madrugada del viernes y fue martirizado», informó la agencia semioficial de noticias Mehr, añadiendo que había sido asesor militar del IRGC, según la agencia de noticias Reuters. Un segundo asesor del IRGC, Milad Heydari, también murió en el ataque.

El IRGC amenazó con vengar el incidente, advirtiendo que «el régimen sionista recibirá sin duda una respuesta a este crimen».

Mientras tanto, algunos medios de comunicación israelíes hicieron referencia a valoraciones no atribuidas según las cuales la cadena de ataques aéreos en Siria -tres en cuatro noches consecutivas- podría estar relacionada con el presunto atentado terrorista de Hezbollah del mes pasado cerca de Megiddo, en el norte de Israel, que Jerusalem cree que fue perpetrado por un terrorista que cruzó la valla fronteriza con Líbano utilizando una escalera.

Un hombre resultó gravemente herido en el atentado.

Aunque se prohíbe la publicación de muchos detalles de la investigación sobre el atentado de Megiddo, el sitio de noticias israelí Haaretz citó una especulación según la cual la serie de ataques aéreos contra objetivos iraníes en Siria podría indicar que el IRGC estuvo implicado en los últimos incidentes de seguridad.

La Fuerza Aérea Israelí (IAF) llevó a cabo ataques aéreos cerca de la ciudad de Homs a última hora del sábado, hiriendo a cinco soldados, según los medios de comunicación estatales sirios. La supuesta operación se produjo después de que se llevaran a cabo ataques aéreos atribuidos a Israel en la capital siria, Damasco, poco después de la medianoche de la madrugada del viernes, y también en la noche anterior.

Fuentes de inteligencia occidentales dijeron a Reuters que los ataques del sábado afectaron a una serie de bases aéreas en el centro de Siria donde se encuentra personal iraní.

Las dos fuentes coincidieron en que los ataques tuvieron como objetivo la base aérea de Tiyas, también conocida como T-4, situada cerca de la antigua ciudad de Palmira, en la gobernación de Homs, y el aeropuerto de al-Dabaa vecino a la ciudad de al-Qusayr también en la gobernación de Homs, cerca de la frontera libanesa.

Se trata de una zona conocida por la presencia de miembros de Hezbollah, importante organización terrorista respaldada por Irán, y de otros grupos y milicias proiraníes.

Alleged Israeli airstrikes targeted sites near Homs in central #Syria on Saturday night, the third such strikes to target Syria in a week.

Initial reports indicated that the Dabaa airbase near al-Qusayr was targeted by the strike. pic.twitter.com/UpSgUHsEdz

— ToniMrad (@murat_toni) April 1, 2023