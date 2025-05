Los enviados de EE.UU. aseguran a las familias de los rehenes que las negociaciones podrían avanzar pronto

Itongadol.- Las familias de los rehenes israelíes que se reunieron el lunes con los dos enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -Steve Witkoff y Adam Boehler- recibieron la noticia de que hay muchas posibilidades de avanzar en las negociaciones para la liberación de sus seres queridos en los próximos días.

Entre bastidores, el equipo de Trump está ejerciendo una fuerte presión sobre ambas partes -Israel y Hamás- para alcanzar un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes y ponga fin a la actual situación humanitaria en Gaza.

Aunque los estadounidenses negaron haber respaldado una reciente propuesta de Hamás transmitida por el empresario palestino-estadounidense Bishara Bahbah, los funcionarios israelíes sospechan que Estados Unidos presentó la propuesta como una táctica de presión para suavizar la resistencia israelí a poner fin a la guerra.

Se espera que Israel se oponga a la liberación de sólo cinco rehenes vivos, un acuerdo muy inferior al plan original de Witkoff, que incluía diez rehenes el primer día de alto el fuego y la devolución de la mitad de los cadáveres.

Al parecer, Estados Unidos está presionando a Israel para que acepte una versión del acuerdo en la que Hamás reciba garantías estadounidenses para poner fin a la guerra, lo que podría acercar al grupo terrorista a la aceptación de las condiciones originales de Witkoff.

Hamás, que ha perdido toda confianza en Israel tras el fracaso de las negociaciones anteriores, insiste ahora en que cualquier nuevo acuerdo sea firmado por el propio Witkoff, que también tendría que estrechar la mano del alto cargo de Hamás, Khalil al-Hayya. Este gesto, aunque simbólico, equivaldría en la práctica al reconocimiento estadounidense de Hamás.

Aunque Israel rechazó oficialmente la propuesta de Hamás, altos funcionarios reconocieron que suponía un gran avance. Hasta ahora, Hamás se había negado a considerar cualquier propuesta que no incluyera el fin inmediato de la guerra. Fuentes gubernamentales atribuyen el cambio a la intensificación de la presión militar y sostienen que una presión continuada podría llevar a Hamás a aceptar el plan original de Witkoff.

Esta opinión contrasta con la de muchas familias de rehenes, que temen que la ampliación de la operación militar ponga a sus seres queridos en una situación de riesgo aún mayor. Mientras tanto, Witkoff está trabajando para convencer a los dirigentes israelíes de que muestren flexibilidad en la cuestión del alto el fuego, ya que el miércoles se cumplirán 600 días de guerra.

Mientras tanto, las familias de los israelíes retenidos como rehenes en Gaza acusaron al primer ministro Benjamin Netanyahu de infligir angustia emocional después de que insinuara posibles avances en las conversaciones, sin proporcionar ninguna información concreta.

«Este tipo de declaraciones están destruyendo a las familias», dijo Eli Albag, cuya hija Liri fue liberada tras 477 días de cautiverio. Albag habló el martes por la mañana con Ynet, tras un vídeo publicado por Netanyahu el día anterior en el que decía: «Espero que podamos anunciar algo», alimentando las especulaciones sobre un avance. No se dieron más detalles.

«No hay ninguna actualización real, sólo una expresión general de esperanza», aclararon más tarde los funcionarios, añadiendo que no se espera ningún avance en un futuro inmediato. Las familias -muchas de las cuales han vivido en un ciclo de esperanza y desesperación durante meses- expresaron su furia por lo que calificaron de «manipulación emocional.»

«Cuando Liri aún estaba en cautividad, todos los mensajes de este tipo nos daban esperanzas, pero momentos después nos destrozaban», dijo Albag. «Es una locura. Provoca ansiedad y frustración que pueden acabar muy mal. Algunos acaban hospitalizados. Imagínense lo que es para una familia cuyo ser querido lleva 600 días en cautividad».

Albag dijo que sabía de alguien que había considerado autolesionarse la noche anterior. «Yo mismo he pasado por esto. También pensé en hacer algo extremo, no necesariamente a mí mismo. Es una situación peligrosa e irracional y sigue empeorando».

Yotam Cohen, hermano del soldado secuestrado Nimrod Cohen, tachó las declaraciones de Netanyahu de «terror psicológico».

«El primer ministro lanza casualmente un comentario sobre la vida de mi hermano: es vil, haya acuerdo o no», dijo en una entrevista a Ynet. «Se está manejando de una manera grosera y repugnante».

Según Cohen, los rehenes liberados recientemente han informado de que Nimrod se encuentra en mal estado, apenas come y no se comunica con los demás cautivos. «Si no hay un acuerdo global, no veremos a los que siguen vivos».

Hagai Angrest, padre del soldado secuestrado Matan Angrest, dijo que su hijo sufrió un grave linchamiento, está gravemente herido y en peligro de muerte. «El primer ministro está tratando esto como un teatro. No es una broma: está jugando con vidas humanas en lugar de asumir su responsabilidad», declaró Angrest a Ynet.

«Ni siquiera se ha reunido con nosotros. Gal Hirsch [coordinador para los rehenes y los desaparecidos] dijo que Netanyahu está demasiado ocupado para dedicarnos siquiera dos minutos. En Estados Unidos, tengo la puerta abierta. Allí, la liberación de los rehenes es una prioridad absoluta. Aquí, es el punto número seis».

La indignación de las familias se intensificó tras el vídeo de Netanyahu. Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, dijo: «Netanyahu nos atormenta día y noche mientras mi Matan está solo en un túnel, sufriendo atrofia muscular. Esto ha ocurrido tantas veces que sólo puedo interpretarlo como maltrato intencionado. Ya basta. Devuélvanme a mi hijo».

Ruby Chen, padre del soldado caído de las IDF y rehén Itay Chen, añadió: «Estamos hartos de declaraciones vacías. Queremos acción, acción que refleje los valores judíos, como la responsabilidad mutua. El primer ministro podría poner fin a la guerra hoy mismo tras eliminar a los dirigentes de Hamás y traer a casa a los 58 rehenes secuestrados bajo su mandato.»

Chen dijo que Netanyahu no se ha reunido con su familia desde hace más de un año. «Se trata de otra declaración hueca que crea una montaña rusa de expectativas seguidas de decepción. Se niega a dar instrucciones al equipo negociador para cerrar un acuerdo por el último rehén que queda. Está claro que esta declaración no iba dirigida a nosotros».

Lishay Miran-Lavi, esposa del rehén Omri Miran, escribió en X: «Hoy, mañana… ¿qué más da? Puede que tú tengas tiempo, pero ellos no. El miércoles hará 600 días que Omri está retenido por Hamás.

«El único anuncio que queremos oír es la fecha en que Omri y los otros 57 rehenes volverán a casa. Esta noche, Roni y Alma volverán a dar las buenas noches a un póster de su padre. Y volverán a preguntar: ‘¿Cuándo?».