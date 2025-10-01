Liderazgo de Hamás en el exterior exige aprobación total y previa del plan de Trump

Itongadol.- Khaled Mashal, jefe de la oficina política de Hamas exiliado en Catar y profundamente involucrado en las negociaciones, transmitió un mensaje importante a los enviados estadounidenses que están en contacto con él.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, Mashal enfatizó que el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra —que incluye la liberación de todos los rehenes en 72 horas, la desmilitarización de Hamas y el establecimiento de un gobierno temporal internacional en Gaza— debe recibir la aprobación oficial de las instituciones de la organización y del pueblo palestino en su conjunto.

El mensaje, transmitido durante conversaciones secretas la semana pasada, refleja las tensiones internas dentro de Hamas. Mashal, considerado relativamente moderado dentro del liderazgo, expresó un apoyo principista al plan de “21 puntos” de Trump, pero insistió en un proceso democrático palestino para la decisión final.

“No venderemos el futuro de nuestro pueblo sin un consenso amplio”, indicaba el mensaje, que también incluía críticas a las presiones externas para acelerar el proceso.

De manera sorprendente, Mashal propuso avanzar temporalmente en un acuerdo de intercambio de rehenes con Israel según el esquema de Vitekoff, enviado especial de Trump.

El esquema incluye la liberación parcial de prisioneros palestinos a cambio de rehenes vivos, un alto el fuego local y la congelación de las líneas de combate, sin un compromiso inmediato de desmantelamiento total de Hamas.

Un alto funcionario estadounidense confirmó: “Es un primer paso práctico que puede salvar vidas y reducir la violencia en Gaza”.

El desarrollo ocurre en medio del apoyo público del primer ministro Benjamin Netanyahu al plan de Trump, al que llamó “una oportunidad histórica para lograr todos los objetivos de la guerra”.

Sin embargo, fuentes dentro de Hamas advierten que la exigencia de aprobación pública podría prolongar las negociaciones varias semanas. Países árabes, incluyendo Arabia Saudita y Egipto, expresan apoyo a los esfuerzos, pero exigen reconocimiento de los derechos palestinos como condición.