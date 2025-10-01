Inicio MEDIO ORIENTE La oficina de Netanyahu confirmó que un ciudadano israelí fue liberado tras pasar tres meses detenido en Jordania

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO), Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles que Mahmoud Salameh, un ciudadano israelí que estuvo encarcelado en Jordania durante unos tres meses, fue devuelto al Estado judío y entregado al coordinador para prisioneros y desaparecidos.

Según el comunicado de la PMO, Salameh fue liberado tras gestiones realizadas en los últimos meses con la asistencia del Shin Bet (el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel), el Ministerio de Asuntos Exteriores, la policía y sus contrapartes jordanos.

Salameh fue trasladado desde Jordania a Israel a través del paso del río Jordán, donde lo recibió el responsable gubernamental para asuntos de rehenes, Gal Hirsch, agregó la PMO.

Además, la PMO detalló que Salameh será sometido a exámenes médicos, interrogatorios y que se reunirá con su familia.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su detención, mientras que la PMO afirmó que las circunstancias del caso están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad.

La PMO concluyó que Netanyahu expresó su agradecimiento a Hirsch y a todos los funcionarios que participaron en la repatriación de Salameh.

