La Marina israelí advirtió por última vez a la flotilla hacia Gaza para que cambie de rumbo antes de ser interceptada

Itongadol.- La Marina de Israel está llamando a la flotilla Global Sumud, que intenta romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza, para que cambie de rumbo antes de ser interceptada.

En ese sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó un video de una teniente naval hablando por radio con los activistas, diciéndoles que se están “acercando a una zona bloqueada”.

“Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde la ayuda será sometida a una inspección de seguridad y luego transferida a la Franja de Gaza”, expresó la teniente naval.

La flotilla Global Sumud, compuesta por 47 barcos, transporta a más de 500 activistas, según los organizadores.

El Estado judío, por su parte, acusó a algunos participantes clave de tener vínculos con la organización terrorista palestina Hamás.

En la misma línea, la Cancillería remarcó que “el único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación”.

“Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalem ofrecieron y continúan ofreciendo a la flotilla una forma de entregar pacíficamente cualquier ayuda que deseen a Gaza. La flotilla se negó porque no está interesada en la ayuda, sino en la provocación”, agregó la Cancillería.

Los activistas de la flotilla, por su parte, informaron esta tarde que barcos de la Marina israelí se habían acercado a ellos.

La mayoría de las transmisiones en vivo desde los distintos barcos de la flotilla se cortaron en la última hora.

Asimismo, la flotilla afirmó este miércoles que continuará su curso a pesar de lo que califica como “tácticas de intimidación” por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

“En las primeras horas de esta mañana, las fuerzas navales de ocupación israelí lanzaron una operación intimidatoria contra la Flotilla Global Sumud”, señalaron los organizadores en un comunicado, mientras las embarcaciones se acercaban a aguas frente a Egipto, donde intentos previos fueron interceptados.