Jugadores del club de fútbol judío Maccabi Colonia fueron atacados por motivos antisemitas

Itongadol.- El 15 de septiembre de 2025, en Colonia, hubo ataques antisemitas y violencia masiva contra los jugadores del Maccabi Colonia, tanto durante como después del partido. Nuestros jugadores sufrieron graves insultos, con expresiones como “pandilla de judíos sucios” y “cerdos judíos”. A dos jugadores les escupieron, y otros fueron agredidos físicamente tras el pitido final: los estrangularon, los golpearon con puños y les tiraron del cabello. Un espectador golpeó en la cara a uno de nuestros jugadores.

Consideramos estos actos no solo como ataques físicos graves, sino también como violencia antisemita dirigida —contra nuestros jugadores, nuestro club y la vida judía en el deporte alemán.

Este incidente no es un caso aislado. Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, hemos visto un preocupante aumento de incidentes antisemitas —tanto en los campos deportivos alemanes como fuera de ellos. El fútbol funciona como una lupa que amplifica el odio presente en la sociedad.

Hacemos un llamado a la Federación de Fútbol Mittelrhein (FVM) y a todas las autoridades competentes para imponer sanciones consistentes a los responsables y enviar un mensaje claro:

el antisemitismo y la violencia no tienen lugar en el deporte.

Maccabi Colonia y el proyecto nacional Zusammen1 documentan exhaustivamente los hechos, y se han tomado también medidas legales.

Maccabi Colonia representa el deporte justo, el respeto y la convivencia pacífica. No toleraremos ataques contra la vida judía—ni en el campo ni en ningún otro lugar.