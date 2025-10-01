Catar está “dando oxígeno” a la economía egipcia

Itongadol.- Un paso así era esperado y, de hecho, refleja una crisis económica extremadamente grave de la que Egipto lleva años sin poder salir, ¡y tampoco se vislumbra una posibilidad de hacerlo en el horizonte!

En la práctica, cualquier país árabe que haya depositado dinero en cuentas bancarias en Egipto, con el fin de salvarlo de una quiebra inmediata —lo que habría impedido recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional—, se verá obligado a encontrar una solución creativa sobre qué hacer con su dinero en suelo egipcio. No existirá la posibilidad para ese país de retirar su dinero y devolverlo a su propio territorio.

¡Catar ya se vio obligada a comprometerse con otra opción en lugar de recuperar su dinero!

Como parte de su fortalecimiento en Egipto, Catar planea convertir 4 mil millones de dólares de depósito en inversión. Según fuentes en El Cairo, Catar convertirá pronto las reservas que mantenía en el Banco Central de Egipto en una inversión directa en el proyecto turístico “Alam al-Roum” en el norte del país, en la costa del Mediterráneo, bajo un esquema de “derecho de uso” – no de venta de terrenos.

Este acuerdo resulta beneficioso para ambas partes. En la práctica, significa menos deuda a corto plazo para Egipto y más capital real que genera empleo y flujo de divisas, exactamente lo que Egipto necesita para estabilizar su economía. Asimismo, el hecho de que la tierra no sea vendida reduce la crítica pública hacia la transacción.

Aunque este acuerdo no es un “game changer” en términos de la economía egipcia, sí otorga a Catar una huella más profunda en Egipto y aumenta su peso en la mediación en torno a la guerra en Gaza. En la práctica, habrá que seguir de cerca si realmente se implementa y qué beneficio político buscará Catar obtener de él, porque sin duda lo querrá…