Líbano. Aviones de combate israelíes atacan edificios utilizados por Hezbollah en el sur

Itongadol.- Aviones de combate israelíes atacaron hace poco edificios utilizados por la organización terrorista Hezbollah en Maroun al-Ras y Ayta ash-Shab, en el sur del Líbano, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las FDI también dijeron que un misil interceptor fue disparado contra un presunto dron que ingresó al espacio aéreo israelí desde el Líbano esta tarde, haciendo sonar sirenas en la Galilea.

El Ejército no dijo si el objetivo fue derribado, pero no hubo heridos en el incidente.

Por otra parte, un cohete disparado desde el Líbano impactó en una zona abierta cerca de la comunidad fronteriza de Netu’a, sin causar heridos, según las FDI.

Asimismo, un grupo de terroristas de Hezbollah descubiertos en un edificio utilizado por el grupo en Aitaroun, al sur del Líbano, fueron blanco de un ataque con dron hoy temprano, dijeron las FDI.

Añadieron que también bombardearon con artillería zonas cercanas a Blida y Kafr Kila.

Por su parte, Hezbollah anunció la muerte de uno de sus terroristas en un ataque israelí, con lo que el número de víctimas del grupo desde octubre asciende al menos a 411.

En otro sentido, no tomaría represalias contra Israel por la eliminación de un alto comandante mientras se celebren en Qatar conversaciones sobre un alto el fuego para no sabotear las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes israelíes, según ha declarado a The Washington Post una fuente anónima con estrechos vínculos con Hezbollah.

«Podemos afirmar que Hezbollah no lanzará su operación de represalia durante las conversaciones de Qatar porque no quiere que se la considere responsable de obstruir las conversaciones o un posible acuerdo», afirmó la fuente. «Las represalias pueden esperar; no son urgentes ni tienen límite de tiempo».

Hezbollah ha prometido vengarse de la eliminación por parte de Israel de su máximo comandante militar, Fuad Shukr, en Beirut el mes pasado.