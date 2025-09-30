Las IDF derribaron más de 1.000 edificios de Hamás y eliminaron al menos 200 terroristas en Ciudad de Gaza

Itongadol.- Desde el inicio de la operación en Ciudad de Gaza a mediados de agosto, Israel ha destruido alrededor de 1.250 edificios, pero hasta ahora ha abatido a menos de 200 terroristas de Hamás en la ciudad, según información obtenida por The Jerusalem Post.

De los edificios demolidos, al menos 350 fueron clasificados como instalaciones de uso exclusivamente militar, mientras que otras 650 se consideran de uso secundario por militantes, incluyendo estructuras con cámaras de vigilancia y otras funciones de apoyo operativo. En algunos casos, una sola instalación de vigilancia dentro de un edificio podía justificar su demolición completa, incluso si se trataba de una estructura de varios pisos.

El Ejército de Israel señala que esta metodología se ajusta al principio legal que permite atacar cualquier estructura con uso militar, aunque sea parcial, y que forma parte de las normas internacionales de la guerra. Sin embargo, la magnitud de la destrucción ha generado críticas internacionales, incluyendo la Unión Europea, el Partido Demócrata de Estados Unidos y amplios sectores de Occidente.

A nivel humanitario, se han reportado también cientos de víctimas civiles palestinas. Aunque el IDF ha cuestionado estas cifras, no ha proporcionado un conteo alternativo hasta el momento. Estas cifras plantean un desafío distinto para Israel en términos de legitimidad, ya que la proporción de civiles afectados puede ser más alta que en etapas anteriores del conflicto.

El reporte de Walla y los datos oficiales del IDF muestran que en las últimas semanas se han llevado a cabo más de 2.000 ataques en Gaza, incluyendo la destrucción de edificios específicos de gran tamaño. Para los reservistas y sus familias en Israel, los datos transmiten que la Fuerza Aérea está despejando el terreno con bombardeos intensivos antes de que las tropas terrestres deban ingresar a nuevas áreas.

A nivel internacional, la destrucción masiva podría aumentar significativamente el costo de la reconstrucción de Gaza y plantea interrogantes sobre cuánto estarán dispuestos a financiar los aliados árabes moderados de la región y en qué medida Israel podría tener que asumir parte de los costos.