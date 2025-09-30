Durante reunión de gabinete, Ben Gvir calificó de “peligroso” y “lleno de vacíos” el plan de paz de Trump

Itongadol.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como perjudicial para la seguridad del país, durante la reunión completa del gabinete, según informaron medios hebreos.

Ben Gvir, representante de la derecha nacionalista y crítico de acuerdos anteriores de cese al fuego y liberación de rehenes, señaló que la propuesta estadounidense pone en riesgo los intereses de Israel. La describió como “peligrosa para la seguridad de Israel” y “llena de vacíos”.

En sus comentarios, el ministro se dirigió directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu: “Entiendo que hubo presiones sobre usted, pero nunca debió aceptar un acuerdo que está lleno de vacíos como este”, sostuvo, según los reportes. Ben Gvir argumentó que el plan podría generar brechas operativas que Hamás y otros grupos podrían aprovechar, debilitando la posición estratégica de Israel en Gaza.

El planteo del ministro refleja las tensiones internas dentro del gabinete en torno a la estrategia hacia Gaza y las negociaciones internacionales. Analistas en Jerusalem señalan que las críticas de Ben Gvir podrían complicar la implementación del plan estadounidense, al generar divisiones en el liderazgo político y dar espacio a cuestionamientos sobre la seguridad y eficacia de las medidas propuestas para la liberación de rehenes y el cese de hostilidades.

Además, la intervención del ministro se produce en un momento de alta sensibilidad tras recientes ataques en Gaza, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para equilibrar la seguridad nacional con las iniciativas diplomáticas internacionales.