El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, dejará su cargo en el Gobierno israelí

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, “pronto finalizará su rol” como integrante del gobierno, anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu durante la reunión del gabinete, según reportaron medios hebreos.

De acuerdo con los informes, Netanyahu señaló que Dermer continuará involucrado en varios asuntos estratégicos, aunque ya no ocupará formalmente el cargo ministerial.

Dermer, nacido en Estados Unidos, es uno de los principales colaboradores y confidentes de Netanyahu, y ha participado activamente en la toma de decisiones durante la actual guerra en Gaza. Su salida marca un cambio significativo en el equipo de seguridad y política exterior del gobierno, en un contexto de alta tensión regional y negociaciones diplomáticas en curso.

Analistas en Jerusalem subrayan que, pese a dejar su rol formal, la continuidad de Dermer en ciertos temas estratégicos permitirá mantener su influencia sobre decisiones clave, especialmente aquellas vinculadas con seguridad nacional y relaciones internacionales, incluida la coordinación con Estados Unidos y los aliados estratégicos.

