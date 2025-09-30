Israel: El gobierno aprueba por unanimidad a David Zini como nuevo jefe del Shin Bet

Itongadol.- El gabinete israelí aprobó por unanimidad el nombramiento de David Zini como jefe del Shin Bet, informó la Oficina del Primer Ministro. Zini asumirá un mandato de cinco años a partir del 5 de octubre.

“El pensamiento crítico que caracterizó al general de división Zini en sus distintos roles, su capacidad de pensar fuera de los marcos convencionales y adaptar el sistema a una realidad cambiante, junto con su amplia experiencia operacional y de comando en la formación y despliegue de fuerzas, llevaron a la conclusión de que es la persona más idónea para liderar el Shin Bet en este momento”, señaló la Oficina del Primer Ministro.

La candidatura de Zini, exgeneral de las Fuerzas de Defensa de Israel, había sido aprobada la semana pasada por el Comité Asesor de Nombramientos Superiores, que desestimó los argumentos de que Netanyahu no podía proponer un candidato mientras el Shin Bet investigaba a sus asesores por presuntos vínculos con Qatar.

El nombramiento se produce alrededor de tres meses y medio después de la salida del exjefe del Shin Bet, Ronen Bar, quien fue despedido por el primer ministro Benjamin Netanyahu en una decisión controvertida que derivó en un litigio legal.

El presidente Isaac Herzog felicitó a Zini, señalando que “trae consigo décadas de rica y variada experiencia como combatiente y comandante en la defensa de Israel y de sus ciudadanos”.

“En estos días tensos y amenazados, cuando incluso hoy ciudadanos israelíes inocentes fueron atacados brutalmente en un acto terrorista, es importante que todos recordemos lo vital que es el funcionamiento óptimo y con perspectiva de Estado del Shin Bet para proteger a la sociedad israelí, su seguridad y sus valores”, añadió Herzog en un comunicado.