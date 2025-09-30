Meloni: La Flotilla «debe detenerse ahora» pone en riesgo el plan de paz de Trump

Itongadol.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, volvió a instar a la flotilla internacional de activistas que intenta llegar directamente a Gaza con ayuda humanitaria simbólica a detenerse de inmediato. En un comunicado, advirtió que una confrontación con Israel podría alterar el “frágil equilibrio” que, según ella, abre la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de paz basado en la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump.

“Muchos estarían felices de interrumpir ese plan”, señaló Meloni. “Temo que el intento de la flotilla de vulnerar el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto para hacerlo. También por esta razón creo que la flotilla debe detenerse ahora”, agregó.

Las autoridades italianas informaron a los organizadores que la fragata de la Marina que escolta de cerca a la caravana emitirá pronto una comunicación por radio, ofreciendo a los participantes la opción de abandonar los barcos y regresar a la costa antes de entrar en una “zona crítica”. El Ministerio de Defensa había precisado previamente que la escolta se interrumpirá una vez que la flotilla se acerque a 150 millas náuticas (278 kilómetros) de la costa de Gaza.

La llamada “Global Sumud Flotilla” —integrada por más de 40 embarcaciones civiles con parlamentarios, abogados y activistas a bordo, entre ellos la activista climática sueca Greta Thunberg— reiteró que continuará su viaje hacia Gaza. El objetivo declarado es desafiar el bloqueo impuesto por Israel en 2007 para evitar el ingreso de armas a Hamás.

El intento de la flotilla ocurre en un momento en que Washington y Jerusalem buscan consolidar el plan de paz promovido por Trump, que incluye la liberación gradual de rehenes, un cese al fuego supervisado y mecanismos internacionales para la reconstrucción de Gaza. Funcionarios israelíes advirtieron que cualquier incidente en el mar podría complicar las negociaciones y aumentar la tensión regional.