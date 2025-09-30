EE.UU. Trump recibe a una delegación de Jabad Lubavitch en el Salón Oval

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a una delegación de 13 shlujim (emisarios) de Jabad Lubavitch en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Ello ocurrió ayer, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abandonara la Casa Blanca, tras la conferencia de prensa en la que se reveló públicamente el plan del presidente Trump para la Franja de Gaza.

Es una tradición de décadas que el presidente de Estados Unidos se reúna con altos funcionarios de Jabad. En esta ocasión, tuvo lugar al comienzo del año nuevo hebreo 5786.

Los shlujim le entregaron una caja para tzedaká (caridad o justicia social) de plata pura, símbolo del «reino de la bondad», y le dieron un resumen de las actividades de Jabad en todo el mundo.

También le entregaron una copia del cartel que señala la donación del padre del Presidente para construir una sinagoga para sobrevivientes de la Shoá en Nueva York.

Estuvo presente en la reunión Jared Kushner, el yerno judío de Trump, considerado una persona cercana a Jabad por su época en la Universidad de Harvard y posteriormente cuando residió en Washington.

También estuvieron el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller; el administrador de la EPA, Lee Zeldin; el secretario de gabinete, Will Scharf; el representante de la Casa Blanca ante la comunidad judía, Martin Marks; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos, Jennifer Corn; y la asesora principal del presidente para Política Religiosa, Paula White.

Jabad estuvo representado por shlujim de los Estados Unidos, encabezados por el presidente de la Asociación Jasídica de Jabad, el rabino Avraham Yitzhak Shem Tov, considerado un «emisario de la Casa Blanca» y que ha mantenido contacto con presidentes por décadas.

También los rabinos: el capellán del Ejército y mayor Mandy Stern; Mendl Alperovitz, enviado en Dakota del Sur; Mendl Lifshitz, en Idaho; Mendl Feller, en Minnesota; Katriel Shemtov, en Michigan; Yosef Neyo, en Atlanta, y Levi Shemtov, en Washington.

Además, Mendy Herson, rosh yeshiva (jefe del instituto de formación rabínica) «Rabanei America» ​​​​de Morristown, Nueva Jersey; Yehoshua Harlig, emisario en Las Vegas; Aharon Lipsker, director ejecutivo del Instituto Aleph en Florida; Ovadia Goldman, de Oklahoma; Eitan Webb, de Nueva Jersey; y Eli Shemtov, de Washington.