Netanyahu respalda el plan de paz de Trump y defiende la designación de David Zini como jefe del Shin Bet

Itongadol.- En la apertura de la reunión semanal del gabinete, tras regresar de su visita a la Casa Blanca, el primer ministro Benjamin Netanyahu destacó el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y lo vinculó directamente con los objetivos de guerra en Gaza.

Netanyahu aseguró haber alcanzado un entendimiento con Trump “sobre un marco para la liberación de todos nuestros rehenes y para lograr todos los objetivos de guerra que nos propusimos”. El mandatario añadió que presentará un informe detallado al gabinete, luego de haber dado su apoyo a la propuesta de Washington para poner fin al conflicto.

El plan, según adelantaron funcionarios en Jerusalem y en Washington, contempla un alto el fuego gradual, la liberación de rehenes en varias fases y garantías de seguridad para Israel, acompañado de un esquema internacional de asistencia humanitaria y reconstrucción en Gaza.

En paralelo, Netanyahu abordó la inminente designación del exgeneral de las Fuerzas de Defensa de Israel David Zini como nuevo jefe del Shin Bet. El primer ministro dijo estar “muy impresionado con él a lo largo de los años” y lo describió como un líder capaz de “pensar fuera de los marcos convencionales” y anticipar escenarios antes de que se desarrollen.

“Creo que es la persona adecuada para liderar el Shin Bet, alguien que conoce el sistema pero que no forma parte de él. No tengo ninguna duda de que tendrá un gran éxito, y estoy seguro de que todos lo apoyan. Su éxito es vital para la seguridad de todos los ciudadanos israelíes”, señaló Netanyahu.

La doble agenda del gabinete —la evaluación del plan de paz propuesto por Trump y la votación de la designación de Zini— refleja la interconexión entre los frentes político, diplomático y de seguridad. Analistas en Israel subrayan que el desafío será sostener el consenso interno en medio de negociaciones sensibles, mientras se garantiza que el Shin Bet mantenga su independencia operativa bajo una nueva conducción.