Los hutíes de Yemen amenazan con atacar a petroleras estadounidenses pese a la tregua con Washington

Itongadol.- El movimiento hutí de Yemen anunció que apuntará contra grandes compañías petroleras estadounidenses, entre ellas Exxon Mobil y Chevron, a pesar de la tregua alcanzada anteriormente con la administración del presidente Donald Trump para evitar ataques a embarcaciones vinculadas con Estados Unidos en el mar Rojo y el golfo de Adén.

La advertencia fue publicada a través del Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (HOCC, por sus siglas en inglés), organismo con sede en Saná que funciona como enlace entre las fuerzas hutíes y los operadores marítimos comerciales, y que mantiene vínculos con la estructura militar del grupo. Según el comunicado, 13 empresas estadounidenses, nueve ejecutivos y dos embarcaciones fueron sancionados por la organización.

“Las entidades designadas serán tratadas conforme al principio de confrontación”, señaló el HOCC en su sitio web, dejando entrever que los buques o instalaciones vinculadas a esas compañías podrían convertirse en blancos de ataques. Además de Exxon Mobil y Chevron, la lista incluye a ConocoPhillips y Diamond S Shipping, entre otras firmas del sector energético.

El anuncio supone un quiebre respecto al entendimiento alcanzado con Washington meses atrás, cuando los hutíes se comprometieron a frenar sus operaciones contra barcos comerciales relacionados con Estados Unidos en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. La amenaza incrementa la tensión en el mar Rojo, donde ya se han registrado ataques previos a cargueros internacionales atribuidos a la milicia respaldada por Irán.

Hasta el momento, las empresas mencionadas no respondieron a los pedidos de comentarios. Expertos en seguridad marítima advierten que, si se concretan los ataques, podrían verse afectados los flujos de exportación de crudo y aumentar la presión sobre los mercados energéticos globales, en un escenario donde la seguridad en la región sigue siendo frágil y volátil.