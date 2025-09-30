El gabinete israelí se reúne para aprobar a David Zini como nuevo jefe del Shin Bet en medio de la controversia

Itongadol.- El gabinete del gobierno israelí se encuentra reunido para aprobar el nombramiento de David Zini como nuevo jefe del Shin Bet, según confirmó la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. La sesión, convocada por Netanyahu para las 20:00, se lleva a cabo tras semanas de debate en torno a la designación.

La candidatura de Zini, exgeneral de las Fuerzas de Defensa de Israel, ya había sido avalada la semana pasada por el Comité Asesor de Nombramientos Superiores. El organismo desestimó los argumentos de que Netanyahu no podía proponer un candidato mientras el Shin Bet investigaba a asesores suyos por presuntos vínculos con Qatar.

En paralelo, la Fiscalía General presentó un documento de posición en el que establece lineamientos sobre la relación futura entre Zini y el Primer Ministro. La vicefiscal general, Orli Fishman, sostuvo que el nuevo jefe del Shin Bet deberá consultar previamente con el asesor legal de la agencia antes de intervenir en asuntos que afecten los intereses personales o políticos de Netanyahu.

Fishman explicó que esta condición se incluye debido a hallazgos del comité asesor, que detectó solicitudes de Netanyahu a exjefes del Shin Bet consideradas “inapropiadas en un régimen democrático”. Pese a estas observaciones, la Fiscalía General aclaró que no existen impedimentos legales para que Zini asuma el cargo.

La designación de Zini ocurre en un momento sensible, marcado por investigaciones judiciales y presiones políticas en el entorno del primer ministro. Expertos en Jerusalem advirtieron que el nuevo jefe del Shin Bet enfrentará el desafío de preservar la independencia de la agencia mientras se mantiene una estrecha coordinación con el liderazgo político en un contexto de alta tensión regional.