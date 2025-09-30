Hoy se llevará a cabo el acto Central de la comunidad judía argentina a dos años de la masacre del 7 de octubre

Itongadol.- Hoy martes 30 de septiembre, a las 18:30, en Leopoldo Marechal y Antonio Machado (Parque Centenario, Ciudad de Buenos Aires), tendrá lugar un nuevo acto público para exigir la inmediata liberación de todas las personas que siguen secuestradas en la Franja de Gaza, y honrar la memoria de todos quienes fueron asesinados en la masacre perpetrada por la organización terrorista Hamás, dos años atrás, el 7 de octubre de 2023.

El encuentro es convocado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Organización Sionista Argentina (OSA) y el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos.

Al lanzar la convocatoria del Acto Central, las instituciones expresaron: “Seguimos exigiendo la liberación de todos los secuestrados y el fin del terrorismo. Volvamos a decir presente, por la vida y por la paz”.

“Tal como sucedió en otras oportunidades, renovaremos nuestro compromiso de honrar la memoria de todas las personas que fueron asesinadas, y reclamar por el urgente regreso de cada una de las personas que aún permanecen cautivas en la Franja de Gaza”, afirmaron los organizadores.

Asimismo, desde la organización se informó que el público general deberá ingresar por Leopoldo Marechal y Ángel Gallardo (Parque Centenario).