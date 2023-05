Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al sexto líder de la Yihad Islámica Palestina

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) eliminaron al sexto líder de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) en su última operación en la Franja de Gaza el viernes por la tarde.

Se trata de Ayeed Alhuseni, que se desempeñaba como el comandante de operaciones militares de la PIJ en el enclave costero. Alhuseni había sustituido a Khalil Bahatini, asesinado por las IDF el primer día de la Operación Escudo y Flecha.

Bahatini había sido el oficial al mando de la organización en la operación en Gaza.

Además, las IDF afirmaron que seguirían disuadiendo a la PIJ atacando a sus dirigentes y centros de mando.

Las conversaciones de paz, mediadas por Egipto, parecen alejarse con la muerte de Alhuseni.

IDF says it struck another two Islamic Jihad command centers in Gaza, used to plan and direct rocket attacks. pic.twitter.com/MeGbpPMSYf

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2023