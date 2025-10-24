Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a 44 terroristas, incluidos dos que planeaban atentados

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron durante la última semana una serie de operaciones antiterroristas en Judea y Samaria, que resultaron en la detención de 44 sospechosos, entre ellos dos terroristas que planeaban atentados en Jalazone y Beit Ummar.

Durante los operativos, se localizaron y confiscaron decenas de armas de distintos tipos. En la zona de Beitot, bajo la Brigada de Samaria, los soldados hallaron un fusil M4, una subametralladora “Carlo” y otros armamentos. De forma paralela, fuerzas de la Brigada de Judea que actuaban en las localidades de Beita y Dhahiriya incautaron más armas.

En las brigadas de Etzion y Binyamin continuaron las acciones focalizadas: en Beit Ummar y en el pueblo de Qatanna se confiscaron dos subametralladoras adicionales del tipo “Carlo”. Además, se arrestó a un sospechoso que había arrojado piedras contra civiles israelíes en Halhul.

Una operación a gran escala en la aldea de al-Mughayyir estuvo dirigida a neutralizar la amenaza de artefactos explosivos, con amplias búsquedas, interrogatorios en el terreno y advertencias a residentes sospechosos de participar en actividades hostiles.

En paralelo, en las ciudades de Jenin y Qalqilya, así como en las aldeas de Immatain, Talat, al-Mughayyir, Rafida y otras localidades, las fuerzas israelíes continuaron con confiscaciones de armas, interrogatorios y detenciones de sospechosos vinculados con el terrorismo, además de mantener tareas de investigación y disuasión en la zona.

