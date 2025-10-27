Inicio MEDIO ORIENTE Las familias de los rehenes exigen frenar el plan para Gaza hasta que Hamás devuelva los cuerpos de los cautivos fallecidos

Las familias de los rehenes exigen frenar el plan para Gaza hasta que Hamás devuelva los cuerpos de los cautivos fallecidos

Por M S
Los 13 rehenes fallecidos cuyos cuerpos aún se encontraban retenidos en Gaza el 22 de octubre de 2025: (Fila superior, de izquierda a derecha) Meny Godard, Ran Gvili, Sahar Baruch, Dror Or; (Segunda fila) Joshua Mollel, Itay Chen, Asaf Hamami, Oz Daniel, Hadar Goldin; (Fila inferior) Sudthisak Rinthalak, Lior Rudaeff, Amiram Cooper, Omer Neutra. (Collage de Times of Israel; fotos: cortesía)

Itongadol.- Las familias de los rehenes israelíes pidieron suspender los próximos pasos del plan de paz para la Franja de Gaza, impulsado por Estados Unidos, hasta que la organización terrorista palestina Hamás entregue los cuerpos de los cautivos muertos que aún mantiene en su poder.

“Hamás sabe exactamente dónde se encuentra cada uno de los rehenes fallecidos. Pasaron dos semanas desde la fecha límite establecida en el acuerdo para la devolución de los 48 rehenes, y aún 13 permanecen en cautiverio”, expresó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

A su vez, el Foro instó ‘‘al Gobierno de Israel, a la administración estadounidense y a los mediadores a no avanzar hacia la siguiente fase del acuerdo hasta que Hamás cumpla con todas sus obligaciones y devuelva a todos los rehenes a Israel”.

Previamente, el viernes, un funcionario israelí advirtió que Hamás desconoce la ubicación de cinco de los 13 rehenes fallecidos que aún se encuentran retenidos en Gaza.

La organización terrorista palestina está ‘‘jugando y ganando tiempo para prolongar el alto el fuego sin llegar a la segunda fase [del acuerdo], que le obliga a desarmarse’’, afirmó el funcionario, que permaneció anónimo, en diálogo con Ynet News.

El alto el fuego exige a Hamás que devuelva a todos los cautivos, pero entró en vigor a principios de este mes en el entendimiento de que algunos de los cadáveres de los entonces 28 cautivos fallecidos serían difíciles de encontrar en el territorio devastado por la guerra.

Desde entonces, ante la presión del Estado judío, Hamás devolvió los cuerpos de 15 rehenes fallecidos.

Hasta el momento hubo diversas estimaciones sobre el número de rehenes fallecidos a los que Hamás podría tener acceso.

Al mismo tiempo, otras estimaciones indican que el grupo terrorista podría localizar menos cuerpos.

