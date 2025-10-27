Rehén liberado Bar Kuperstein: “Nuestros captores nos golpearon y dijeron que era por Ben Gvir”

Itongadol/Agencia AJN.- El ex rehén Bar Kuperstein, liberado el 13 de octubre como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, afirmó que sus captores lo golpearon tan brutalmente que no pudo caminar durante un mes como una reacción de “ojo por ojo” ante el trato que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dio a los presos de seguridad palestinos en cárceles israelíes.

En un fragmento emitido el domingo de una entrevista completa que será trasmitida por la emisora ​​pública Kan el martes, Kuperstein expresó su malestar por cómo el ultranacionalista Ben Gvir promocionó el empeoramiento de las condiciones de vida de los prisioneros palestinos.

«¿Cómo permitiste que abusaran de nosotros? Eres un ministro del gobierno… se supone que debes cuidarnos. ¿Por qué no nos cuidas?», preguntó Kuperstein, quien fue secuestrado en el festival de música Nova durante la ofensiva de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Ben Gvir, quien se ha opuesto sistemáticamente a cualquier acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás, publicó un comunicado en video en respuesta a las declaraciones de Kuperstein, en el que acusó a la prensa israelí de alinearse con Hamás.

“Abrazo a Bar Kuperstein y a todos los rehenes que regresan, pero los medios israelíes están adoptando la narrativa de Hamás”, declaró el ministro, cuyos comentarios sobre los prisioneros palestinos, según testimonios de otros rehenes liberados a su regreso, han provocado otros casos de palizas a los cautivos.

“Hamás no necesitó una excusa el 7 de octubre para intervenir, asesinar, violar, abusar y quemar bebés”, declaró Ben Gvir. “Todo esto ocurrió mucho antes de los cambios en las cárceles”.

Ben Gvir afirmó que había querido implementar los cambios en el trato a los prisioneros palestinos antes del 7 de octubre, pero que el primer ministro Benjamín Netanyahu se lo impidió.

Además, afirmó que la agencia de seguridad Shin Bet ha dicho desde entonces que su decisión de hacer pública el duro trato a los presos de seguridad palestinos en las cárceles israelíes resultó en una disminución de los ataques terroristas y la disuasión de Hamás.

Contrariamente a su afirmación, las estadísticas del Shin Bet han demostrado que el mandato de Ben Gvir se ha visto empañado por un aumento significativo de los ataques terroristas.

Kuperstein, en el fragmento publicado por Kan, afirmó que sus captores le negaban comida intencionalmente durante días, a pesar de tener suficiente comida para saciarse.

“No los vimos comer. Estaban en su propia habitación. Pero se notaba en su peso”, dijo. «Había un hombre que también dijo: ‘Estoy aquí para asegurarme de que no te traten muy bien’”, agregó.

Alrededor del día 270 de su cautiverio de dos años, «vinieron a nosotros y simplemente nos acribillaron a golpes. Nos pusieron contra la pared y nos dieron una paliza brutal”, afirmó Kuperstein.

«Dijeron: ‘Es por culpa de Ben Gvir; les pasará lo que les hace a nuestros prisioneros: ‘ojo por ojo, diente por diente'», relató. «Lo repitieron un montón de veces más, vinieron y nos dieron una paliza».

«Como una semana después, recuerdo que me llevaron a su habitación —con los ojos vendados, por supuesto— y en cuanto entré me dieron dos golpes así, directo a la cara», dijo, imitando el choque de dos platillos. «Me caí al suelo por la fuerza».