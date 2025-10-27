La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano derribó un dron militar israelí que realizaba tareas de vigilancia

Itongadol/Agencia AJN.- Un dron militar israelí fue derribado ayer por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) durante una misión rutinaria de vigilancia en la zona de Kafr Kila.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el dron no representaba ninguna amenaza para los observadores de la FPNUL, quienes abrieron fuego contra el dispositivo y lo derribaron.

La FPNUL declaró ayer que el dron sobrevoló su patrulla de forma agresiva y añadió que “las fuerzas de paz aplicaron las contramedidas defensivas necesarias para neutralizar el dron”.

Tras el derribo del dron por la FPNUL, las FDI afirman haber volado otro dron sobre la zona, el cual lanzó una granada, aparentemente para evitar que los sospechosos se acercaran al lugar del derribo.

La FPNUL afirmó ayer que la granada fue lanzada cerca de su patrulla y que un tanque israelí también abrió fuego contra sus observadores. Las FDI lo niegan, afirmando que no se dispararon contra los observadores de la FPNUL.

El ejército afirmó que el incidente está siendo investigado a través del canal de enlace militar.

A principios de este mes, la FPNUL acusó en dos ocasiones a las FDI de lanzar granadas cerca de sus observadores, incluyendo un incidente en el que un observador resultó levemente herido.

En ambos incidentes, las FDI afirmaron haber intentado dispersar la actividad de Hezbollah, sin intención de dañar a los observadores de la FPNUL.

Israel ha sostenido durante mucho tiempo que la fuerza de observación ha fracasado en su misión y ha hecho poco para impedir que Hezbollah aumente sus fuerzas cerca de la frontera israelí durante décadas.