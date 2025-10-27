El jefe del equipo negociador de Hamás afirmó que acordaron con acordaron con Fatah la creación de un comité tecnocrático para gobernar Gaza

Itongadol.- El alto funcionario de Hamás y jefe del equipo negociador de la organización terrorista palestina, Jalil al-Hayya, aseguró que Hamás y Fatah, junto con otras facciones palestinas, acordaron en principio crear un comité tecnocrático para administrar la Franja de Gaza.

Al-Hayya remarcó que se alcanzó un entendimiento con Fatah sobre este asunto, pese a que la semana pasada el movimiento presidido por Mahmoud Abbas había rechazado la propuesta, sosteniendo que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) era el marco legítimo para abordar la cuestión de una administración temporal en el enclave costero.

El jefe del equipo negociador explicó en una entrevista con Al Jazeera publicada el domingo por la noche que dicho comité tendría carácter transitorio, que debería conducir a la celebración de elecciones palestinas y a la formación de un gobierno de unidad nacional.

Sin embargo, al-Hayya evitó precisar cuándo podría constituirse, alegando que no era posible estimar un calendario.

A su vez, al-Hayya reiteró que Hamás no entregará las armas mientras no se establezca un Estado palestino.

Con respecto a la masacre del 7 de octubre, el funcionario palestino expresó: “El 7 de octubre es el resultado natural de 77 años de comportamiento ocupante. Por eso digo que el ataque —pese al dolor de nuestro pueblo, los mártires y los prisioneros— llevó a la causa palestina a una nueva etapa y reveló el verdadero rostro de la ocupación”.

Por otro lado, también este domingo, Abbas, que preside la Autoridad Palestina (AP), emitió un decreto presidencial que establece que, si no puede cumplir con su cargo y en ausencia del Consejo Legislativo Palestino, la posición será ocupada temporalmente por el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la OLP, Hussein al-Sheikh.

El Consejo Legislativo Palestino no está activo desde que la organización terrorista tomó el poder por la fuerza en la Franja de Gaza en 2007.

Según la Ley Básica palestina, en caso de incapacidad por enfermedad o muerte, el presidente de la AP debía ser reemplazado por el presidente del Consejo Legislativo.

En noviembre de 2024, Abbas emitió un decreto que modificaba la ley, nombrando a Rawhi Fattouh, un alto funcionario de Fatah con escaso respaldo popular, como su sucesor temporal.

En aquel momento, la medida se interpretó como un intento de impedir que la presidencia pasara a Aziz Dweik, el presidente del Consejo Legislativo inactivo afiliado a Hamás.

El nuevo decreto de Abbas, de 89 años, cancela el nombramiento de Fattouh y establece que al-Sheikh lo reemplazará en caso de incapacidad.

Al-Sheik fue nombrado vice de Abbas en la OLP en abril pasado, siendo la primera designación de este tipo en casi 50 años.