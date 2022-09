Lapid: »Israel bombeará gas desde Karish con o sin acuerdo con el Líbano»

Itongadol.- Israel bombeará gas de la disputada plataforma de Karish con o sin un acuerdo con Líbano, señaló la oficina del primer ministro israelí, Yair Lapid, en una declaración el lunes por la noche.

Sin embargo, Israel cree que un acuerdo para definir su frontera marítima con el Líbano y proteger los intereses de ambos países «puede y debe» ser encontrado.

El enviado estadounidense, Amos Hochstein, que al parecer está cerca de cerrar un acuerdo entre los gobiernos libanés e israelí para fijar una frontera marítima frente al Mediterráneo, recibió el agradecimiento de Israel por su «arduo trabajo en un intento de lograr un acuerdo».

A pesar de esto, la oficina de Lapid subrayó que la producción de gas comenzará según lo previsto y no está relacionada con las negociaciones en curso con el Líbano.

Israeli Prime Minister’s Spokesperson on Negotiations with Lebanon:

«Israel believes that it is both possible and necessary to reach an agreement on a maritime line between Lebanon and Israel, in a manner that will serve the interests of the citizens of both countries.

