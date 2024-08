La propuesta estadounidense para la liberación de los rehenes cumpliría las exigencias de seguridad de Israel

Itongadol.- Mientras se ponen en duda las posibilidades de éxito de las conversaciones en torno a un acuerdo sobre los rehenes, un funcionario israelí afirmó a The Times of Israel que »el primer ministro (Netanyahu) respalda el principio de que Israel controlará la Ruta Philadelphi».

La Ruta Philadelphi es el nombre código dado por las IDF a la estrecha franja de tierra de 14 kilómetros que corre paralela a la frontera entre Egipto y Gaza.

El despliegue de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en el corredor fronterizo entre Egipto y la Franja es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones del acuerdo.

El funcionario, que permaneció anónimo, remarcó »por algo aceptamos» la propuesta de puente estadounidense ofrecida en Doha la semana pasada, y que satisface las exigencias de seguridad de Israel.

Además, el funcionario insistió en que el Estado judío seguirá luchando para lograr sus objetivos bélicos se alcance o no un acuerdo: »Estamos luchando contra Hamás como si no hubiera negociaciones, y estamos negociando como si no hubiera guerra».

»La posición del primer ministro es que debemos ejercer presión militar y diplomática sobre Hamás para llegar a un acuerdo. La presión militar continúa, en paralelo con la presión diplomática de los países mediadores», agregó.

El funcionario hizo hincapié en que un acuerdo no significa que la guerra haya terminado. Por otro lado, detalló que »mientras Hamás no acepte un acuerdo, seguiremos luchando».

»Incluso si lo hacen, la guerra continuará. Por supuesto, si hay un acuerdo, habrá una tregua en los combates en la primera etapa. Pero seguiremos luchando hasta que logremos todos nuestros objetivos de guerra», concluyó.