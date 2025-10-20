La Cruz Roja entrega a las Fuerzas de Defensa de Israel el féretro con los restos de un rehén en Gaza

Itongadol.- Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza recibieron hace instantes un féretro con los presuntos restos de un rehén fallecido, entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Según el ejército israelí, el féretro fue recogido por la Cruz Roja en el sur de Gaza tras ser entregado por organizaciones palestinas. Las fuerzas israelíes inspeccionaron el contenido antes de cubrir el ataúd con una bandera de Israel y realizar una breve ceremonia encabezada por un rabino militar.

El cuerpo fue posteriormente trasladado fuera de la Franja y ahora se encuentra escoltado por la Policía hacia el Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se llevará a cabo la identificación formal. Las autoridades indicaron que el proceso podría demorar hasta dos días.

Hamás no proporcionó la identidad del rehén entregado. Sin embargo, las Brigadas Abu Ali Mustafa —brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina— afirmaron que fueron ellas quienes entregaron el cuerpo, lo que sugiere que el rehén estaba bajo su custodia. Esta versión contradice el comunicado previo de Hamás, que había asegurado haber recuperado los restos el domingo.

Si se confirma que los restos corresponden a uno de los rehenes israelíes, aún quedarían en Gaza los cuerpos de 15 secuestrados fallecidos, según las cifras actualizadas de las Fuerzas de Defensa de Israel.