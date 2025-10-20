Crisis inmobiliaria grave y fuerte caída de precios en el barrio de Hezbollah en Beirut

Itongadol/AJN.- Solo vendedores en el barrio de Al-Dahiya, en el sur de Beirut, bastión de Hezbollah.

La actual ola de ventas de propiedades en el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, Al-Dahiya, se ha convertido en un fenómeno económico.

Los propietarios de departamentos intentan deshacerse de sus inmuebles por temor a otra ronda de escalada y están dispuestos a perder ahora para no perderlo todo después.

Por ejemplo, hace aproximadamente un mes se vendió un departamento de 3 habitaciones en Ruweis, en Al-Dahiya, por 105,000 dólares, unos 30,000 dólares menos que el precio de hace un año.

No es un caso aislado. Los sitios inmobiliarios en el Líbano están saturados con anuncios de venta de los barrios chiíes del sur de la capital, y los agentes inmobiliarios informan sobre fuertes caídas de precios y escasa demanda.

Los agentes hablan de una disminución de entre el 20% y el 40% en los precios y, en varios casos, de una caída de más del 50%. El precio por metro cuadrado en el corazón de Al-Dahiya, que antes estaba entre 1,300 y 1,500 dólares, ahora se ha reducido a 500–700 dólares.

Los precios en zonas relativamente caras, como el “barrio americano” y San Teres, que antes estaban entre 2,000 y 3,000 dólares por metro cuadrado, ahora rondan alrededor de 1,000 dólares. Los compradores actuales son principalmente inversores que adquieren propiedades baratas con vistas a una futura recuperación, esperando que los precios se dupliquen.

Detrás de los números hay sufrimiento. Miles de familias han abandonado Al-Daahiya hacia barrios más seguros y pagan alquiler en otro lugar mientras mantienen un departamento vacío o dañado. Muchos venden barato para financiar el alquiler y cubrir necesidades básicas.