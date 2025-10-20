Hebraica: No olvidar el 7 de octubre

«A pesar de todo: cantamos y bailamos» fue el lema del homenaje a las víctimas del pogrom del 7 de octubre que se realizó en Hebraica el pasado 11 de octubre.

El evento se propuso como un espacio de reflexión, recuerdo y gratitud hacia los jaialim que perdieron la vida defendiendo a Israel durante uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente y a todas las víctimas del brutal atentado perpetrado por Hamás.

El acto comenzó con las palabras del Dr. Claudio Presman, Presidente de la Institución, quien no sólo destacó la brutalidad del ataque, sino también cómo el antisemitismo resurgió con fuerza en distintas partes del mundo a raíz del conflicto. En un llamado a la acción, instó a los presentes —y a toda la comunidad— a permanecer unidos y a trabajar con compromiso.

El Dr. Presman concluyó con un mensaje de reclamo y esperanza por el pronto regreso de todos los que aún permanecen en cautiverio. En sus nombres y en memoria de quienes ya no están, la comunidad se unió en un mismo clamor: recordar, no olvidar, agradecer y seguir adelante.

El homenaje continuó con la participación de la cantante Dina Sapollnik, que interpretó canciones desde los inicios de la Mediná hasta la actualidad. Se presentaron también el elenco de danza de jóvenes AGSHAMA JARIF de Cissab dirigido por Melany Wesler y Darío Borenstein y la Sra. Martha Wolff, quien intercaló relatos desde los jalutzim hasta nuestros días.

Con un mensaje claro de resiliencia, el evento combinó momentos de recogimiento con expresiones culturales de vida y resistencia. Porque, a pesar del dolor, seguimos cantando y bailando. Porque la vida, la memoria y la esperanza se entrelazan como un acto de dignidad y desafío frente al horror.

Es nuestro deber honrar la memoria de las víctimas y al mismo tiempo es necesario, sobre todo en estos momentos, pensarnos como judíos activos, comprometidos con la vida y con la paz.