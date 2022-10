Israel se prepara para la guerra con Hezbollah después de que el Líbano aumente las exigencias del acuerdo marítimo

Itongadol.- Israel se prepara para un posible enfrentamiento con Hezbollah tras rechazar el jueves el aumento de las exigencias del Líbano en las conversaciones sobre la frontera marítima.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, rechazó los cambios propuestos por el Líbano a un acuerdo sobre la frontera marítima redactado por EE.UU., según informó The Jerusalem Post.

Además, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, instruyó a los servicios de defensa «para que se preparen para cualquier escenario en el que aumenten las tensiones en el norte, incluyendo la preparación defensiva y ofensiva», señaló su oficina.

La orden se produjo después de una evaluación de la situación junto con el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) Aviv Kohavi, el director general del Ministerio de Defensa, Amir Eshel, y el jefe de la Dirección de Operaciones, Oded Basiuk.

Anteriormente, Gantz había prometido que Israel defendería sus infraestructuras independientemente del resultado de las negociaciones. «Si Hezbollah intenta dañar [la infraestructura o la soberanía israelí], el costo militar para el Líbano y Hezbollah será muy alto», expresó Gantz en una ceremonia en memoria de los caídos en la Guerra de Yom Kippur (Día del Perdón).

La plataforma de producción del campo de gas natural Leviathan en el Mar Mediterráneo, frente a la costa de Haifa (crédito: REUTERS/AMIR COHEN).

El borrador del Enviado de Energía de EE.UU., Amos Hochstein, presentado a Israel y Líbano la semana pasada, pretendía acercarse a la versión final de un acuerdo que resolviera la disputa sobre las aguas económicas de los países. Líbano presentó sus comentarios sobre el borrador el martes.

Lapid consideró que algunas de las demandas eran nuevas y significativas y dio instrucciones al equipo negociador para que las rechazara.

«El primer ministro Lapid dejó claro que no comprometerá la seguridad y los intereses económicos de Israel, incluso si eso significa que no habrá un acuerdo pronto», afirmó a The Jerusalem Post una alta fuente diplomática.

Más concretamente, según la fuente, una de las exigencias del Líbano que Lapid rechazó es que Total Energy, la empresa francesa que tiene la licencia para explotar el yacimiento de gas de Kana, compre la parte del yacimiento que se encuentra en aguas israelíes, mientras que la propuesta a la que accedió Israel hacía que Total pagara regalías por el gas extraído de sus aguas.

La exploración en Kana aún no comenzó y la cantidad de gas en el yacimiento sigue siendo desconocida, por lo que una compra inmediata podría no alcanzar el valor real del gas en aguas israelíes.

El barco de perforación de Energean, con sede en Londres, comienza a perforar en el yacimiento de gas natural de Karish, frente a la costa de Israel, en el Mediterráneo oriental, el 9 de mayo de 2022. (Crédito: REUTERS/Ari Rabinovitch).

Por otro lado, Lapid también rechazó que Líbano no haya aceptado la «línea de boyas» como frontera ( se extiende 5 km. en el mar desde Rosh Hanikra). El gobierno israelí argumentó que la línea era vulnerable porque Israel la había establecido unilateralmente como una zona necesaria para que el Estado judío tuviera libertad de acción para su seguridad, y el acuerdo con Líbano anclará esa línea en el derecho internacional.

La «línea de flotación» es lo que el gobierno de Lapid presentó como el principal logro de las negociaciones en términos de seguridad israelí. Sin embargo, en los días siguientes, Líbano pidió cambiar el lenguaje que describe la «línea de boyas» para evitar aceptarla como frontera internacional.

Aunque Israel rechaza esas demandas, «extraerá gas de la plataforma de Karish en el momento en que sea posible», declaró la fuente.

Karish, un yacimiento de gas israelí, es adyacente a Kana, un yacimiento que abarca aguas libanesas e israelíes, así como la zona en disputa. Energean, que posee la licencia israelí para Karish, instaló en junio una plataforma a unos 70 km. de las costas de Haifa y trabajó para extraer gas, mientras el grupo terrorista libanés Hezbollah, respaldado por Irán, amenazaba con atacar si Karish entraba en funcionamiento.

Fuente: The Jerusalem Post.