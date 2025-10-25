Israel se prepara ante la posible entrega de restos de dos rehenes por parte de Hamás esta noche

Itongadol.- Israel se encuentra preparado ante la posibilidad de que Hamás entregue esta noche los restos de dos rehenes más, informaron Army Radio y N12 News el sábado, citando fuentes israelíes.

Aún no está confirmado si los restos serán efectivamente devueltos. El viernes, se habían registrado indicios de que Hamás planeaba entregar restos, pero finalmente no lo hizo.

Según un alto funcionario israelí citado por Ynet, Hamás podría devolver los restos de ocho rehenes más; sin embargo, aún se desconoce el paradero de otros cinco. El funcionario aseguró que el grupo terrorista “está jugando y demorando el tiempo para prolongar el alto el fuego, incluso sin la segunda etapa, que requeriría su desarme”.

Una fuente de seguridad consultada por KAN indicó el viernes por la noche que no se había recibido ninguna notificación del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre una próxima operación de entrega de los restos. Otra fuente israelí señaló que la devolución de los cuerpos podría retrasarse hasta el sábado.

El jueves, el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de Estado Mayor de las IDF, Eyal Zamir; y altos funcionarios del Directorado de Inteligencia informaron al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una reunión en la sede militar de Kirya, que Hamás tiene la capacidad de entregar al menos 10 de los 13 restos de rehenes que aún permanecen cautivos, sin necesidad de asistencia externa, según KAN. Tras la partida de Vance, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asumió su rol en la presión diplomática.

El informe de KAN también indicó que los servicios de inteligencia israelíes reconocen que Hamás está utilizando el alto el fuego para reorganizarse y recuperar control en Gaza.

Los últimos restos devueltos habían sido entregados el martes por la noche y fueron identificados como Arie Zalmanovicz y el Sargento Mayor Retirado Tamir Adar.