Israel eliminó a comandante de élite de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron haber llevado a cabo un ataque con dron en el sur del Líbano, en el que murió un comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah.

El operativo, identificado como Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, comandaba la unidad de misiles antitanque de Radwan y estaba involucrado en la reconstrucción de la infraestructura de Hezbollah en el sur del país, según informaron las IDF.

Fatouni fue alcanzado mientras conducía en la localidad de Jibchit, cerca de la ciudad de Harouf, en la región de Nabatieh. Las autoridades israelíes indicaron que sus actividades recientes “constituyeron una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano” y estaban vinculadas con esfuerzos para restablecer la infraestructura terrorista de Hezbollah en la zona.

La unidad Radwan es considerada el brazo de élite de Hezbollah, especializada en misiles antitanque, operaciones de alto riesgo y coordinación logística dentro del sur del Líbano. Fatouni, según las IDF, jugaba un rol clave en la restauración de esta capacidad tras años de tensiones y confrontaciones con Israel.

El sur del Líbano ha sido históricamente una zona de alta tensión, donde Hezbollah mantiene presencia militar y civil significativa. La acción israelí se enmarca en un patrón de operaciones preventivas contra líderes y unidades consideradas amenazas directas, en medio de un clima regional marcado por el fortalecimiento del grupo chiíta y su infraestructura militar.

Analistas señalan que la eliminación de Fatouni busca limitar la capacidad de Hezbollah de operar cerca de la frontera con Israel y disuadir posibles escaladas futuras. Sin embargo, también aumenta la tensión entre ambos países y podría derivar en represalias o nuevos enfrentamientos.