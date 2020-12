Israel recibió a la primera delegación de activistas sociales de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein

Itongadol/Agencia AJN.- Esta tarde, Israel recibió en Jerusalem a una delegación de activistas sociales de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en un nuevo encuentro de coexistencia fruto de la paz lograda entre los pueblos a partir de la normalización lograda en los Acuerdos de Abraham.

«Es un placer dirigir y gestionar uno de los proyectos más significativos e importantes de estos días. En este momento estamos recibiendo a un grupo de activistas de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la primera delegación social de este tipo que trabaja para promover una fuerte relación entre nuestros países», anunció a través de Twitter Lorena Khateeb, miembro del departamento de Diplomacia Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Such a pleasure to lead and manage with @amitd441 one of the most significant and important projects these days

Right now we are hosting a group of Activists from the UAE and Bahrain – First social delegation of its kind working to promote a strong relations between our countries https://t.co/mbJuqmU68A

