Israel no participará de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza por Rosh Hashaná

Itongadol.- Israel anunció que no asistirá a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU programada para este martes para tratar la situación en Gaza, debido a la celebración de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. La decisión fue comunicada por el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, quien calificó el momento como “lamentable”.

El país, directamente afectado por las deliberaciones del máximo órgano de seguridad de la ONU, había sido invitado a participar en la discusión sobre el conflicto en Gaza durante la semana de alto nivel de la organización.

La ofensiva terrestre israelí continúa en Gaza, con tropas avanzando hacia el centro urbano más grande de la Franja, en un operativo cuyo objetivo es derrotar a Hamas y liberar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

En una carta dirigida al presidente rotativo del Consejo de Seguridad, Danon explicó: “Deseo informarles que la delegación de Israel no participará en esta reunión, ya que coincide con Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío”.

El embajador añadió que, pese a los pedidos de Israel para reprogramar el encuentro, la fecha no fue modificada: “Es desafortunado que el Consejo de Seguridad se reúna sin Israel”, señaló en un comunicado.

Esta ausencia subraya las tensiones entre la agenda diplomática internacional y las celebraciones religiosas israelíes, en un contexto de alta sensibilidad por la guerra en Gaza y la situación de los rehenes.