Inicio MEDIO ORIENTE Clasificación de los países árabes según sus reservas de oro

Clasificación de los países árabes según sus reservas de oro

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Los bancos centrales han añadido más de 1,000 toneladas de oro en el último año.

Según los datos más recientes del Consejo Mundial del Oro, Estados Unidos sigue teniendo las mayores reservas de oro del mundo, con 8,133 toneladas, seguido de Alemania con 3,351 toneladas. Arabia Saudita lidera el mundo árabe con 323 toneladas, seguida de Líbano con 286 toneladas.

Basándose en el precio actual del oro, que es de 3,684 dólares por onza, las reservas de oro de Líbano se estiman en 33,85 mil millones de dólares.

Tabla de países árabes con las mayores reservas de oro:

Arabia Saudita – 323 toneladas

Líbano – 287 toneladas

Argelia – 174 toneladas

