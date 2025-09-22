Inicio MEDIO ORIENTE Simulación de un sitio de noticias sirio: ¿Quién ganaría en caso de una guerra entre Turquía e Israel?

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El sitio de noticias sirio “STEP” realizó una simulación sobre lo que, según su evaluación, ocurriría si estallara una guerra entre Israel y Turquía.

Según los expertos del portal, los aviones F-16 y F-35 de la Fuerza Aérea israelí bombardearían objetivos estratégicos en las grandes ciudades de Turquía. A su vez, cientos de drones —orgullo de la industria turca— atacarían Tel Aviv, mientras que los sistemas de defensa aérea de Israel no lograrían interceptar a los miles de atacantes, lo que resultaría en enormes daños a las edificaciones de la ciudad.

En la simulación se compara la fuerza militar disponible de Israel con la de Turquía.

Asimismo, se destaca que, a diferencia del gran arsenal de bombas nucleares y misiles Jericó de largo alcance de Israel, Turquía no posee armamento nuclear alguno.

La simulación estima que ninguno de los dos países es capaz de derrotar al otro, lo que finalmente conduciría a la firma de un acuerdo de paz entre ambas partes.

