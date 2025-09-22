Estados Unidos considera imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional en respuesta a las investigaciones contra Israel

Itongadol.- Estados Unidos está considerando imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya esta semana, como medida de represalia por las investigaciones contra Israel por presuntos crímenes de guerra. Así informó esta noche (lunes) la agencia de noticias Reuters.

Seis fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que la decisión sobre las sanciones se espera pronto. Una de las fuentes señaló que el tribunal ya ha realizado reuniones de emergencia internas para discutir el impacto de posibles sanciones. Dos fuentes adicionales mencionaron que también se llevaron a cabo reuniones entre diplomáticos de los Estados miembros del tribunal.

Las sanciones impuestas al tribunal como entidad independiente podrían afectar su actividad diaria básica, desde su capacidad de pagar al personal hasta el acceso a cuentas bancarias y programas de oficina rutinarios en sus computadoras.

Para mitigar el posible daño, el equipo del tribunal recibió este mes los salarios por adelantado para el resto de 2025, según tres fuentes. No obstante, se destacó que no es la primera vez que el tribunal paga sueldos por adelantado como precaución ante posibles sanciones. El tribunal también busca proveedores alternativos para servicios bancarios y de software, añadieron tres fuentes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el mes pasado la imposición de sanciones a altos funcionarios del Tribunal Penal Internacional (TPI), alegando que actúa contra ciudadanos estadounidenses e israelíes.

“El Tribunal Penal Internacional sigue socavando la soberanía nacional. Permite acciones legales a través de investigaciones, arrestos y demandas contra estadounidenses e israelíes”, criticó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y declaró: “Estoy imponiendo sanciones a cuatro funcionarios adicionales del TPI. Seguiremos responsabilizando a quienes llevan a cabo las acciones inmorales del tribunal contra estadounidenses e israelíes”.

Los funcionarios en La Haya a quienes se les aplicaron las sanciones estadounidenses son: Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillou de Francia, Nezahat Shameem Khan de Fiji y Ama Ndiaye Mandiea de Senegal.