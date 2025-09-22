Rosh Hashaná: el presidente Javier Milei participó desde Argentina de la ceremonia en el Muro de los Lamentos

Itongadol.- Más de un millón de fieles han asistido hasta hoy, previo a Rosh Hashaná, al Muro de los Lamentos para las ceremonias de Selijot (perdón). Este domingo, en la apertura de la ceremonia, miles de personas ofrecieron una oración especial de agradecimiento por las bendiciones que ocurrieron desde hace un año hasta la víspera de este nuevo Rosh Hashaná.



El presidente argentino Javier Milei participó de la ceremonia de Selijot (perdón) desde su residencia, la cual fue transmitida en vivo desde la Plaza del Muro en Jerusalem, según consignaron los medios israelíes.

Más de un millón de fieles han asistido hasta hoy, y previo a Rosh Hashana al Muro de los Lamentos para las ceremonias de plegarias de Selijot (perdón) pic.twitter.com/HvMUh2rgan — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 22, 2025

50.000 personas participaron ayer (domingo), en vísperas de Rosh Hashaná, en la ceremonia central de Selijot (perdón) en el Muro de los Lamentos.

En el evento estuvieron presentes el Gran Rabino de Israel, David Yosef; el Rabino del Muro Occidental y de los Santos Lugares, Shmuel Rabinowitz; el intendente de Jerusalem, Moshe León; y el embajador de Argentina en Israel, Shimon Axel Wahnish.

En la apertura de la ceremonia, el Rabino Shmuel Rabinowitz, junto con miles de personas, ofreció una oración especial de acción de gracias a Dios por quienes sufrieron durante el ataque con misiles iraníes. También se elevaron plegarias emotivas por el rápido retorno de los secuestrados a sus familias —los vivos para su rehabilitación y los caídos para su entierro en Israel—, además de oraciones por la seguridad de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad que luchan en los distintos frentes, por la recuperación de los heridos y por la paz y seguridad de Israel.

Presidente Milei

En un hecho excepcional, el presidente argentino Javier Milei participó en la ceremonia de Selijot (perdón), transmitida en vivo desde la Plaza del Muro de los Lamentos en Jerusalem directamente a su residencia en Argentina, consignaron los medios israelíes. El embajador argentino en Israel ofreció una oración especial por el bienestar y el éxito del presidente y por la continuidad de la amistad entre ambos países.