Israel. Las FDI encontraron un arma y explosivos en la frontera con Siria

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el lunes que tras el incidente de seguridad del domingo a lo largo de la frontera con Siria, en el que el ejército mató a cuatro hombres armados que cruzaron la frontera y colocaron bombas, las tropas exploraron la zona y encontraron un arma y una mochila con varias bombas adicionales listas para su uso.

Los artículos fueron encontrados dentro de Israel, a 25 metros de la frontera, dijo el ejército.

Armas y un bolso conteniendo explosivos fueron encontrados a solo metros de la valla de seguridad entre #Israel y #Siria. Anoche 4 terroristas intentaron de plantarlos y usarlos. Los detuvimos antes de que pudieran. No permitiremos ningún daño a Israel o a su soberanía. pic.twitter.com/12Dzb50qr7 — FDI (@FDIonline) August 3, 2020

Oficiales militares se reunieron con el Mayor General de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, Ishwar Hamal, para mostrar la escena del incidente. «En la reunión, el comandante de la división subrayó que las FDI no permitirían que la seguridad de los residentes del Estado de Israel y su soberanía se vieran perjudicadas, y que las FDI consideran al Estado de Siria responsable de todo lo que ocurre en su territorio», dijo el ejército en un comunicado.

Durante el incidente del domingo por la noche, cuatro personas cruzaron al territorio israelí y colocaron artefactos explosivos improvisados dentro de un puesto de las FDI a lo largo de la frontera con Siria, dijeron los militares a principios del lunes.

Soldados de la unidad de fuerzas especiales Maglan y aviones abrieron fuego contra los cuatro sospechosos, algunos de los cuales estaban armados, matándolos a todos, según reveló a la prensa el lunes por la mañana el portavoz de las FDI, Hidai Zilberman. El ejército también difundió un vídeo del incidente, en el que se veía a figuras acercándose a una valla cerca de la frontera y siendo alcanzadas por un misil.

Ningún soldado israelí resultó herido.

El portavoz dijo que el ejército aún no sabía a qué organización militar o terrorista pertenecían los hombres, pero que las FDI estaban investigando el asunto, y que no estaba claro de inmediato si se trataba de un incidente aislado o si estaba relacionado con las tensiones actuales con Hezbollah, que ha prometido llevar a cabo algún tipo de ataque contra Israel en represalia por la muerte de uno de sus combatientes en un ataque aéreo en Siria el mes pasado que atribuyó al Estado judío. No ha habido comentarios del grupo con base en el Líbano.

«Creo que en los próximos días sabremos mejor de qué organización formaban parte», dijo Zilberman.

El portavoz dijo que el ejército estaba trabajando en «neutralizar» el área donde los cuatro militantes estaban operando – desarmando las bombas que plantaron – para que los explosivos pudieran ser estudiados para determinar a qué organización pertenecían los atacantes.

El lunes por la mañana, los militares publicaron las imágenes de los hombres entrando en territorio israelí. Las armas que, según las FDI, estaban en su poder no son claramente visibles en las imágenes granuladas, filmadas con una cámara de visión nocturna.

En las últimas semanas, Hezbollah ha amenazado con algún tipo de represalia por la muerte de uno de sus combatientes la semana pasada en Siria en un ataque aéreo que atribuyó a Israel, pero cuya realización no ha sido reconocida oficialmente por el Estado judío.

Preparándose para el ataque, las FDI enviaron un batallón de infantería al Comando Norte como refuerzos, junto con potencia de fuego «avanzada» adicional en forma de misiles superficie-superficie guiados con precisión, unidades de inteligencia de combate y fuerzas especiales. El ejército también ha ordenado a sus tropas y vehículos que se mantengan alejados de las zonas fronterizas vulnerables a los ataques.

En el pasado, Hezbollah ha prometido tomar represalias por las pérdidas de sus combatientes en Siria con ataques a Israel. Así ocurrió en septiembre, cuando el grupo terrorista disparó tres misiles guiados contra objetivos militares israelíes a lo largo de la frontera libanesa, después de que las FDI mataran a dos de sus combatientes en Siria el mes anterior.