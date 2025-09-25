Israel anunció que alrededor de 700.000 palestinos evacuaron la ciudad de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron que, según sus nuevas estimaciones, hasta el momento alrededor de 700.000 palestinos fueron evacuados de la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja.

En paralelo, cifras de las Naciones Unidas señalan que, en el último mes, más de 250.000 personas fueron desplazadas desde la Ciudad de Gaza. En la previa del comienzo de la última ofensiva de las IDF contra la organización terrorista Hamás en la zona, se creía que aproximadamente un millón de palestinos residían allí.

En ese contexto, se ordenó a los civiles evacuar hacia una zona humanitaria designada por Israel al sur de la Franja.

Además, las IDF detallaron que la tasa de palestinos que abandonan el área aumentó considerablemente en los últimos días, a medida que el ejército israelí avanza con su operación en la zona.

Desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023 -desencadenada tras la masacre de Hamás en el sur de Israel, en la que fueron asesinadas 1200 personas y secuestradas 251- hasta la fecha, las autoridades palestinas, controladas por Hamás, informaron que murieron más de 65.000 personas.

Asimismo, al menos 110.265 personas resultaron heridas, muchas con daños duraderos que requieren rehabilitación intensiva, agregaron las autoridades gazatíes.

En cuanto a la destrucción de infraestructura, estudios de monitoreo satelital sugieren que alrededor del 92,5% de los edificios sufrieron daños o fueron destruidos en el enclave costero palestino.

Con respecto a sus objetivos, las IDF advirtieron que al norte de Gaza solo los hospitales serán considerados sitios protegidos para los trabajadores humanitarios.

Por su parte, Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 tras expulsar por la fuerza a la Autoridad Palestina, mantiene una amplia red de túneles y arsenales dentro del enclave y fue acusado de utilizar a la población civil como escudos humanos y de desviar ayuda humanitaria.

Su brazo armado, las Brigadas al-Qassam, fue responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la actual guerra.