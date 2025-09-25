Datavant adquiere la startup israelí DigitalOwl por más de 200 millones de dólares

Itongadol.- La plataforma estadounidense de intercambio de datos sanitarios Datavant anunció la adquisición de la startup israelí DigitalOwl en una operación estimada en poco más de 200 millones de dólares, en su mayoría en efectivo.

DigitalOwl, fundada en 2018 por los hermanos Yuval (CEO) y Amit (CTO) Man, desarrolló una plataforma de inteligencia artificial para el análisis rápido de casos médicos, utilizada por compañías de seguros y bufetes de abogados en Estados Unidos, Canadá, Israel y Australia. Desde su creación, la firma recaudó 38 millones de dólares de inversores como RGA Insurance, Insight Partners, Fusion VC e Ibex Investors. Actualmente emplea a unas 70 personas, de las cuales 50 trabajan en Israel y el resto en Estados Unidos.

La tecnología de DigitalOwl permite agilizar la revisión de expedientes médicos, resúmenes de casos y conclusiones mediante automatización, reduciendo los elevados costos de los procesos manuales. Un solo caso puede incluir cientos o miles de páginas, y el sistema de la compañía las lee, resume y analiza, detecta contradicciones o información faltante y predice la complejidad y los costos futuros.

Por su parte, Datavant, fundada en 2017, se especializa en construir infraestructura para compartir e integrar datos de salud entre hospitales, aseguradoras, farmacéuticas e instituciones de investigación. Sus tecnologías de vinculación permiten transferir de forma segura decenas de millones de historiales médicos sin exponer información personal identificable, cumpliendo con los estándares más estrictos de privacidad. En 2021, Datavant se fusionó con Ciox Health en un acuerdo de 7.000 millones de dólares, consolidando su liderazgo en la gestión y el intercambio de datos médicos en Estados Unidos y Europa.

“Revisar manualmente historiales médicos y extraer la información necesaria para suscripción, casos y reclamaciones es un proceso costoso y que lleva mucho tiempo”, afirmó Yuval Man, CEO de DigitalOwl. “En DigitalOwl nos enfocamos en aplicar tecnología avanzada para automatizar procesos y resolver los principales puntos críticos del flujo de trabajo. Unirnos a Datavant nos permitirá acelerar nuestra misión y ofrecer aún más valor a nuestros socios y clientes”.

Fuente: CTech.