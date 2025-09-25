Militares de Hamás intentan lanzar un misil contra un helicóptero israelí en Gaza, pero fallan

Itongadol.- Militantes de Hamás intentaron disparar un misil antiaéreo contra un helicóptero de la Fuerza Aérea de Israel que sobrevolaba Ciudad de Gaza, informó el ejército israelí. El proyectil no alcanzó el objetivo y la aeronave no sufrió daños.

Según el comunicado militar, “el helicóptero continuó su misión de asistencia a las tropas de combate en la zona”, pese al intento de ataque. No se registraron heridos ni daños materiales.

Hamás ha intentado en otras ocasiones atacar aeronaves israelíes con misiles portátiles disparados desde el hombro, aunque el ejército señala que la mayoría de esos intentos han resultado fallidos gracias a sistemas de defensa y maniobras evasivas.

El incidente refleja los esfuerzos del grupo terrorista por desafiar el control aéreo israelí en la Franja de Gaza, donde la aviación tiene un papel clave en la identificación de objetivos, el apoyo a las tropas terrestres y la intercepción de células armadas.

Fuentes de defensa israelíes explicaron que, aunque Hamás posee un número limitado de misiles antiaéreos, su efectividad es reducida ante la superioridad tecnológica y de inteligencia de Israel. Sin embargo, subrayan que este tipo de intentos obliga a mantener la alerta constante en las operaciones aéreas sobre Gaza.