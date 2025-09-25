Ex presidente francés Nicolas Sarkozy condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita

Itongadol.- Un tribunal de París condenó al ex presidente francés Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión tras hallarlo culpable de conspiración criminal, en relación con acusaciones de que el difunto dictador libio Muamar Gaddafi financió su campaña presidencial exitosa de 2007. La corte determinó que Sarkozy y sus colaboradores conspiraron para recibir fondos ilícitos de Gaddafi, lo que constituyó un caso histórico de corrupción a nivel presidencial en Francia.

El tribunal ordenó que Sarkozy sea puesto bajo custodia en una fecha posterior, dando a los fiscales un plazo de un mes para notificar al ex mandatario cuándo deberá ingresar a prisión. Aunque Sarkozy, de 70 años, presente un recurso de apelación, la medida de custodia permanecerá vigente. De concretarse su ingreso, sería el primer presidente en la historia de la Francia moderna en ser encarcelado, lo que marca un precedente sin igual en el país.

Además de la condena de prisión, Sarkozy fue multado con 100.000 euros y se le prohibió ocupar cargos públicos en el futuro. El veredicto refleja la firme postura de la justicia francesa frente a la corrupción y el financiamiento ilícito de campañas políticas, incluso a los niveles más altos del poder estatal.

Sarkozy ya ha anticipado que apelará la decisión, pero la gravedad de la sentencia y el impacto histórico del caso han generado un amplio debate en Francia sobre ética, responsabilidad y la rendición de cuentas de los líderes políticos.